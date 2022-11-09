Жанибек Алимханулы – Дензел Бентли: что ждать и где смотреть

Боксеры из Казахстана в настоящий момент доминируют в среднем весе (до 72,57 кг). Легендарный ветеран Геннадий Головкин продолжает удерживать чемпионские пояса по версиям WBA и IBF, а чемпионом мира по боксу в среднем весе по версии WBO с недавних пор является 29-летний Жанибек Алимханулы по прозвищу Казахский стиль (Qazaq Style). 13 ноября 2022 года в Лас-Вегасе утром по московскому времени Алимханулы проведет свою первую чемпионскую защиту – его соперником станет 27-летний британец Дензел Бентли.

Жанибек давно известен в мире бокса. У него была весьма успешная любительская карьера, за которую он завоевал золото чемпионата мира-2013 году), чемпионата Азии-2013 и Азиатских игр-2014 в весовой категории до 75 кг. Правда, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он остался без медали, вылетев на четвертьфинальной стадии. На профессиональном ринге Алимханулы дебютировал 29 октября 2016 года и за шесть с небольшим лет с того момента провел 12 боев, все их выиграл, восемь завершив нокаутом. Примечательно, что в пяти предыдущих поединках он побеждал досрочно, в том в 2021 году экс-чемпионов мира Роба Бранта и Хассана Н’Жикама.

21 мая в бою за звание временного чемпиона мира WBO в среднем весе он уже во втором раунде побил Дэнни Дигнума, а затем, поскольку Деметриус Андраде отказался от титула и перешел во 2-й средний вес, стал и полноценным чемпионом WBO. Алимханулы уверен в себе. По его словам, он легко бы побил Сауля Канело Альвареса, решись тот на бой с ним. Но пока такой поединок лишь теория, а на практике боксера из Казахстана ждет поединок с Бентли.

Дензел Бентли (справа) полагается на свой нокаутирующий удар Фото © 2022 Getty Images

У британца по прозвищу Обоюдоострый неплохой послужной список 17 побед (14 - нокаутом), одна ничья и одно поражение в 19 поединках. Свой предыдущий бой он провел совсем недавно, нокаутировав 16 сентября в четвертом раунде Маркуса Моррисона. При этом он никогда прежде не боксировал за пределами Великобритании и не встречался с топ-соперниками, к которым, безусловно, можно отнести Жанибека. Левша Алимханулы куда более техничен и обучен, чем его оппонент.

Главным и по сути единственным козырем Бентли по сути является лишь его непредсказуемость в совокупности с ударной мощью. Но Жанибек, если не будет недооценивать соперника, вполне способен минимизировать риски и при этом досрочно завершить поединок в свою пользу. Алимханулы уверяет, что вновь покажет всему миру, что такое «Казахский стиль», хотя и Бентли рассчитывает на победу, не видя у чемпиона особого преимущества.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 75,57 кг). Лас-Вегас, США

время начало боя - московское

13 ноября, воскресенье

Жанибек Алимханулы – Дензел Бентли. Начало боксерского вечера в 5:00 (BT, E+ по подписке)