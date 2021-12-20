Звезды юношеских Олимпийских игр, готовые сверкнуть в Пекине-2022

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стартуют уже в феврале, и Olympics.com предлагает обратить внимание на некоторых участниковов юношеских Олимпийских игр (ЮОИ), которые, как ожидается, могут успешно выступить в столице Китая.

Хлоя Ким (США, сноуборд)

Хлое Ким прочили великое будущее с момента ее появления на мировой сноуборд-сцене в 14-летнем возрасте на зимних Всемирных экстремальных играх 2015 года. Тогда она стала самой молодой золотой медалисткой соревнований, победив легендарную Келли Кларк в суперпайпе.

Через год Ким завоевала два золота на ЮОИ-2016 в Инсбруке, а затем стала суперзвездой на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018. Она завоевала олимпийское золото в хафпайпе благодаря почти идеальному второму спуску, набравшему невероятные 98,25 балла. В январе 2021 года Ким стала шестикратной победительницей Всемирных экстремальных игр, а в феврале завоевала второй титул чемпионки мира, несмотря на почти двухлетний перерыв в спорте из-за травмы и учебы в Принстоне.

Теперь Хлоя будет стремиться защитить свой титул в хафпайпе в Пекине, где она сможет утвердиться в статусе величайшей сноубордистки всех времен.

Петра Влхова (Словакия, горнолыжный спорт)

Петра Влхова продемонстрировала огромный потенциал на первой зимней юношеской Олимпиаде-2012 в Инсбруке. Молодая спортсменка одержала впечатляющую победу в женском слаломе и чуть-чуть не дотянула до медалей в гигантском слаломе и суперкомбинации.

В прошлом сезоне Влхова поднялась на вершину горнолыжного спорта и стала первой словачкой, выигравшей общий зачет Кубка мира. В изнурительном графике 26-летняя спортсменка приняла участие во всех гонках и 10 раз поднялась на подиум, одержав шесть побед и опередив бывшую чемпионку Кубка мира Лару Гут-Бехрами на 160 очков, а трехкратную чемпионку Микаэлу Шиффрин – на 341.

В этом сезоне на счету Петры уже две победы в слаломе, и ее схватки с Шиффрин в Пекине должны стать незабываемым зрелищем.

Петра Влхова Фото © 2021 Getty Images

Бирк Рууд (Норвегия, лыжный фристайл)

Бирк Рууд взял золото в слоупстайле на домашнем снегу на юношеских Играх 2016 года в Лиллехаммере. С тех пор Бирк стал одним из ведущих мировых фристайлистов. 21-летний спортсмен преуспел в биг-эйре, который дебютирует в Пекине. Рууд выиграл два Кубка мира и стал вторым лыжником, которому удалось несколько раз подряд завоевать золото в биг-эйре на Всемирных экстремальных играх, победив в 2018 и 2019 годах.

Рууд также поднялся на подиум Кубка мира в слоупстайле в Штубае в ноябре. В этом же виде Бирк взял серебро на чемпионате мира 2019 года, так что у него есть все шансы на победу сразу в нескольких дисциплинах на дебютных Олимпийских играх в Пекине.

Эйлин Гу (Китай, лыжный фристайл)

В начале 2021 года феномен фристайла Эйлин Гу совершила один из самых впечатляющих дебютов в истории Всемирных экстремальных игр. Она стала первым новичком, завоевавшим медаль во всех трех видах, в которых участвовала. Ее золото в суперпайпе и слоупстайле стало первым для спортсмена, представляющего Китай, в рамках этих соревнований. В следующем месяце она также завоевала титулы чемпионки мира в хафпайпе и слоупстайле.

Менее двух лет назад Гу принимала участие в юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне, где выиграла золото в хафпайпе и биг-эйре, а также серебро в слоупстайле. Похоже, в Пекине-2022 она будет одной из главных звезд лыжного фристайла.

Юма Кагияма (Япония, фигурное катание)

В то время, как многие будут следить за попыткой Юдзуру Ханю стать первым человеком, выигравшим три олимпийских титула подряд со времен Гиллиса Графстрёма в 1928 году, партнер японского фигуриста по мужской одиночной команде Юма Кагияма может стать одним из открытий Пекина-2022.

В возрасте всего 18 лет Юма опередил своего знаменитого соотечественника на чемпионате мира 2021 года. Лучшим тогда оказался Натан Чен (США), а Ханю выиграл бронзу. Также Кагияма завоевал титул чемпиона юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне после исполнения двух тройных акселей и двух четверных сальто в произвольном катании.

Юма Кагияма Фото © 2020 Getty Images

Келли Сильдару (Эстония, лыжный фристайл)

Келли Сильдару еще нет и 20 лет, а на ее счету уже пять золотых медалей Всемирных экстремальных игр, титул чемпиона мира, а также победа над Эйлен Гу в схватке за золото в слоупстайле на юношеской Олимпиаде-2020.

Эстонка одержала первую победу на Всемирных экстремальных играх еще в 13 лет. Ожидалось, что на взрослом уровне она сверкнет на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но разрыв связок колена выбил ее из соревнований. В этом году Сильдару снялась со Всемирных экстремальных игр , повредив то же колено во время тренировочного заезда. Однако эта неудача, как ожидается, не помешает ее выступлению на Олимпиаде, а потенциальная дуэль с Гу в Пекине может стать одним из главных событий Игр.

Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды, шорт-трек)

После завоевания Нидерландами первой в истории олимпийской золотой медали в шорт-треке на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Сюзанне Схюлтинг стала одной из звезд этого вида спорта.

24-летняя спортсменка, которая также участвовала в юношеской Олимпиаде-2012, выиграла все пять соревнований на чемпионате мира по шорт-треку 2021 года в Дордрехте. Ранее такого успеха в шорт-треке добивались лишь два мужчины и одна женщина. В Пекине Сюзанне наверняка ждут исторические успехи.