Япония – Испания: что ждать и где смотреть

В двенадцатый игровой день чемпионата мира по футболу пройдут четыре матча, в которых продолжат определяться пары 1/8 финала турнира. 1 декабря завершат борьбу за выход в плей-офф сборные из группы Е. Встречи начнутся в 22:00. Olympics представляет анонс матча Япония – Испания.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Япония – Испания. Группа Е. Начало в 22:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Сборная Японии – одна из главных сенсаций первого тура чемпионата мира,ведь именно азиаты смогли обыграть Германию, проигрывая по ходу матча - 0:1. Естественно, все ожидали, что они легко расправятся и с Коста-Рикой во второй игре. Особенно - учитывая встречу костариканцев с Испанией и их сокрушительное поражение 0:7. Однако футболисты Коста-Рики собрались, наладили игру в обороне и победили – 1:0. Из-за этого ситуация в группе максимально запуталась. Япония и Коста-Рика сохраняют шансы на выход в плей-офф, но обеим сборным точно нужно набирать очки в последнем туре.

Сделать это в матче против сборной Испании, которая пока не обеспечила себе место в плей-офф, будет очень непросто. Команда Луиса Энрике пока впечатляет всех без исключения. Обновленная сборная, в которую тренер привлек группу молодых игроков, демонстрирует быструю и агрессивную игру в атаке. Коста-Рика в прлной мере испытвла это на себе, уступив испанцам - 0:7. Но даже при всем благоприятном впечатлении от их игры задача выхода в плей-офф для испанцкв еще не решена. В матче заключительного тура гарантировать выход из группы им может хотя бы одно набранное очко. Задача одержать победу или сыграть вничью во встрече с Японией - вполне решаемая, но не совсем элементарная.

Где смотреть?

Все матчи 1 декабря в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч. Страна». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.