Япония – Хорватия. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. В 18:00 на поле выйдут Япония и Хорватия.

Olympics представляет анонс матча плей-офф с участием вице-чемпионов мира.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Япония – Хорватия. 1/8 финала. 5 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Аль Джануб»

Сборная Хорватии без видимых проблем прошла групповой этап. Для выхода в плей-офф с первого места ей хватило всего лишь одной победы – над Канадой (4:1). Две другие встречи с Марокко и Бельгией закончились нулевыми ничьими, но это не значит, что у команды есть проблемы в атаке. Скорее, дело случая. Андрей Крамарич и играющие вместе с ним впереди Иван Перишич и Марко Ливая создают немало моментов по ходу матчей. Во многом за счет быстрого розыгрыша мяча полузащитников. Вопрос разве что в реализации. Но в последней игре с Бельгией вопросы вызвала игра команды Златко Далича в обороне. У одного Ромелу Лукаку было несколько хороших моментов для гола. Бельгиец ими не воспользовался, а вот Япония в таких ситуациях может и не простить.

Выход азиатской команды в плей-офф – одна из сенсаций группового этапа. Хотя бы потому, что две победы она добыла, обыграв явных фаворитов – сначала Германию, потом Испанию (с одинаковым счетом 2:1). Это и позволило оставить за бортом 1/8 финала Германию и выйти на матч с Хорватией. Интересно, что для Японии это уже второй выход в плей-офф подряд, причем подобное случается с этой сборной впервые в истории. На ЧМ-2018 в 1/8 финала ее остановили бельгийцы. Японцы вели 2:0 по ходу встречи, но уступили - 2:3. Так что теперь им представится возможность улучшить свой исторический максимум и впервые выйти в четвертьфинал чемпионата мира.