Япония – Хорватия. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

5 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в игре 1/8 финала встретятся Япония и Хорватия: вся информация о матче
В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала. В 18:00 на поле выйдут Япония и Хорватия.
Olympics представляет анонс матча плей-офф с участием вице-чемпионов мира.
Сборная Хорватии без видимых проблем прошла групповой этап. Для выхода в плей-офф с первого места ей хватило всего лишь одной победы – над Канадой (4:1). Две другие встречи с Марокко и Бельгией закончились нулевыми ничьими, но это не значит, что у команды есть проблемы в атаке. Скорее, дело случая. Андрей Крамарич и играющие вместе с ним впереди Иван Перишич и Марко Ливая создают немало моментов по ходу матчей. Во многом за счет быстрого розыгрыша мяча полузащитников. Вопрос разве что в реализации. Но в последней игре с Бельгией вопросы вызвала игра команды Златко Далича в обороне. У одного Ромелу Лукаку было несколько хороших моментов для гола. Бельгиец ими не воспользовался, а вот Япония в таких ситуациях может и не простить.
Выход азиатской команды в плей-офф – одна из сенсаций группового этапа. Хотя бы потому, что две победы она добыла, обыграв явных фаворитов – сначала Германию, потом Испанию (с одинаковым счетом 2:1). Это и позволило оставить за бортом 1/8 финала Германию и выйти на матч с Хорватией. Интересно, что для Японии это уже второй выход в плей-офф подряд, причем подобное случается с этой сборной впервые в истории. На ЧМ-2018 в 1/8 финала ее остановили бельгийцы. Японцы вели 2:0 по ходу встречи, но уступили - 2:3. Так что теперь им представится возможность улучшить свой исторический максимум и впервые выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
У сборной Хорватии – один из самых возрастных составов на чемпионате мира (в среднем – 27,4 года), в котором сразу восьми игрокам уже за 30. Интересно, что большинство из них определяют игру команды и выходят в основе. 37-летний Лука Модрич – безусловный лидер команды. При этом он сыграл почти три полных матча – только в игре с Канадой ушел с поля на 87-й минуте. Понятно, что полузащитник привык к такому графику в «Реале», однако уровень давления на чемпионате мира совсем другой. Особенно в плей-офф. Поддерживает главную звезду сборной и главный тренер Златко Далич. Не так давно он и вовсе заявил, что рассчитывает на Модрича и после чемпионата мира в Катаре. Сам полузащитник тоже не объявлял о том, что собирается закончить выступления в национальной команде. Так что, возможно, история действительно продолжится. 33-летний Перишич расцвел в «Тоттенхэме» и на ЧМ-2022 уже сделал две голевые передачи. Крамаричу – 31. На их фоне 29-летний нападающий Марко Ливая кажется юношей.
Понятно, что Далич вез довольно возрастной состав и на чемпионат мира 2018 года. И он хорошо понимает, как работает организм у возрастных футболистов. И если тогда с таким составом он дошел до финала в момент, когда сборную называли «темной лошадкой», то почему бы не сделать это снова? Япония – непростой соперник, но Коста-Рика продемонстрировала, что победить ее возможно.
Подробнее о сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре читайте здесь.
Подробнее о сборной Японии на чемпионате мира в Катаре читайте здесь.
Матч Япония – Хорватия в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
.
You May Like