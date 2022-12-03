Япония. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Японии на ЧМ-2022: кто забивал за «Синих самураев» и какой путь ждет их в плей-офф?
Сборная Японии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла **команды Германии **и Испании. В квартете с чемпионами мира 2014 и 2010 годов представители Страны восходящего солнца неожиданно стали первыми.
Сенсацией стала победа команды Хадзимэ Мориясу в стартовой встрече с немцами со счетом 2:1. Затем японцы уступили с минимальным счетом команде Коста-Рики. А в заключительном матче они обыграли «Красную фурию» со счетом 2:1. В итоге, с двумя победами и 6 очками Япония вышла в плей-офф с первого места в группе E.
23 ноября (cреда)
🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония | 1:2
Голы: 33' (П) 🇩🇪 Иолкай Гюндоган (Германия), 75' 🇯🇵 Рицу Доан (Япония), 83' 🇯🇵 Такума Асано (Япония)
27 ноября (воскресенье)
🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика | 0:1
Голы: 81' 🇨🇷 Кейшер Фуллер (Коста-Рика)
1 декабря (четверг)
🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания | 2:1
Голы: 11' 🇪🇸 Альваро Мората (Испания), 48' 🇯🇵 Рицу Доан (Япония), 51' 🇯🇵 Ао Танака (Япония)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇯🇵 Япония
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|2
|🇪🇸 Испания
|3
|1
|1
|1
|6
|4
|3
|🇩🇪 Германия
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|4
|🇨🇷 Коста-Рика
|3
|1
|0
|2
|-8
|3
18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)
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