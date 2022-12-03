Япония. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Японии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла **команды Германии **и Испании. В квартете с чемпионами мира 2014 и 2010 годов представители Страны восходящего солнца неожиданно стали первыми.

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Сенсацией стала победа команды Хадзимэ Мориясу в стартовой встрече с немцами со счетом 2:1. Затем японцы уступили с минимальным счетом команде Коста-Рики. А в заключительном матче они обыграли «Красную фурию» со счетом 2:1. В итоге, с двумя победами и 6 очками Япония вышла в плей-офф с первого места в группе E.