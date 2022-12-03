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Япония. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Японии на ЧМ-2022: кто забивал за «Синих самураев» и какой путь ждет их в плей-офф?

2 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФутбол
Team Japan
(Фото © 2022 Getty Images)

Сборная Японии на стадии группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре обыграла **команды Германии **и Испании. В квартете с чемпионами мира 2014 и 2010 годов представители Страны восходящего солнца неожиданно стали первыми.

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Сенсацией стала победа команды Хадзимэ Мориясу в стартовой встрече с немцами со счетом 2:1. Затем японцы уступили с минимальным счетом команде Коста-Рики. А в заключительном матче они обыграли «Красную фурию» со счетом 2:1. В итоге, с двумя победами и 6 очками Япония вышла в плей-офф с первого места в группе E.

Япония | Группа E | Результаты и голы

23 ноября (cреда)

🇩🇪 Германия — 🇯🇵 Япония | 1:2

Голы: 33' (П) 🇩🇪 Иолкай Гюндоган (Германия), 75' 🇯🇵 Рицу Доан (Япония), 83' 🇯🇵 Такума Асано (Япония)

27 ноября (воскресенье)

🇯🇵 Япония — 🇨🇷 Коста-Рика | 0:1

Голы: 81' 🇨🇷 Кейшер Фуллер (Коста-Рика)

1 декабря (четверг)

🇯🇵 Япония — 🇪🇸 Испания | 2:1

Голы: 11' 🇪🇸 Альваро Мората (Испания), 48' 🇯🇵 Рицу Доан (Япония), 51' 🇯🇵 Ао Танака (Япония)

Таблица | Группа E | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇯🇵 Япония320116
2🇪🇸 Испания311164
3🇩🇪 Германия311114
4🇨🇷 Коста-Рика3102-83

Япония | Группа E | Расписание плей-офф

5 декабря (понедельник)

18:00 1 место группы E (🇯🇵 Япония) — 2 место группы F (🇭🇷 Хорватия) (5-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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