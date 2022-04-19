X Games-2022 в Японии: что ждать, где смотреть

22-24 апреля в Японии впервые в истории пройдут X Games.

В августе прошлого года в Токио состоялся олимпийский дебют экстремальных дисциплин — в парке «Ариаке» состязались между собой скейтбордисты, а также райдеры, выступающие в BMX-фристайле. В этот раз в Стране восходящего солнца состоятся Х Games. Это зрелищное событие, сочетающее соревнования по экстремальным видам спорта и урбан-культуру, ежегодно проводится на протяжении 27 лет (с 1995 года). Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020-м Игры экстремалов отменили, а в 2021-м проводили в усеченном виде без олимпийских видов и без зрителей. После двухлетней паузы в Чибе на стадионе «Зозомарине» состоится полноценное возвращение неповторимой атмосферы культового ивента с полными трибунами, музыкой рок-звезд и невероятными трюками в исполнении сильнейших спортсменов, многие из которых теперь выступят в статусе еще и олимпийских чемпионов.

Самый яркий состав организаторам удалось собрать в BMX-фристайле (дисциплина «парк»). В Японию приедет вся тройка призеров Токио-2020. Австралиец Логан Мартин является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а на X Games побеждал трижды. Экстремал с Зеленого континента уже открыл сезон-2022 — 10 апреля он первенствовал на чемпионате Океании. Серебряный призер Олимпийских игр — 37-летняя легенда BMX Даниэль Дерс — начал соревноваться на международном уровне еще до рождения большинства нынешних соперников. На X Games райдер из Венесуэлы, проживающий в США, в рамках X Games побеждал пять раз, причем впервые — 15 лет назад! Занявшему в парке «Ариаке» третье место Деклану Бруксу из Великобритании повторить свой успех в рампе «Зозомарине» будет чрезвычайно сложно: соперничать придется с местным кумиром — победителем общего зачета Кубка мира Римом Накамурой, чемпионом мира-2019, ранее побеждавшим и на X Games австралийцем Брэндоном Лупосом, а также сильнейшим спортсменом из числа не попавших в олимпийскую девятку — Марином Рантесом из Хорватии. Способен на сюрпризы и тандем из США — Джастин Дауэлл (чемпион мира-2018) и Даниэль Сандоваль (уступил на мировом чемпионате-2021 только Мартину).

В скейтбординге в отличие от BMX будут соревноваться и мужчины, и женщины, причем в двух олимпийских дисциплинах: стрит и парк. Почти во всех случаях у японской публики высокие шансы порадоваться красивым трюкам и высоким оценкам своих любимцев. В стрите у мужчин одним из главных фаворитов является чемпион Токио-2020 Хоригомо Юто. Составить конкуренцию ему могут соседи по олимпийскому пьедесталу — серебряный призер Келвин Хофлер из Бразилии и бронзовый — Джаггер Итон из США (последний также выступит и в парке). Однако по достижениям в рамках X Games всем вышеперечисленным скейтбордистам далеко до Ниджи Хьюстона — у американца целых тринадцать побед!

В парке у девушек вероятность японской победы возрастает в два раза, ведь зрителям предстоит увидеть полеты в боуле в исполнении олимпийской чемпионки Сакуры Йосодзуми и самой юной медалистки в истории Игр — 13-летней обладательницы серебра Хираки Кокона. Попытается выйти из тени звезд бразильянка Индиара Асп: на X-Games-2018 она заняла четвертое место, а в токийском финале также осталась без медали. Ее соотечественник — Луис Франсишку — выделяется из числа спортсменов, которые выступят у мужчин в парке.

Противостояние школ скейтбординга Японии и Бразилии вновь выйдет на первый план у девушек в стрите: определить, кто из них сильнее предстоит юным южноамериканкам Памеле Росе (первый номер мирового рейтинга), Раиссе Леаль (серебро Олимпиады) и 16-летней уроженке Тоямы Фуне Накаяме.

X Games-2022. Чиба, Япония. Расписание олимпийских дисциплин

по московскому времени

22 апреля, пятница

06:30. Скейтбординг. Стрит. Женщины. Предфинальная стадия

08:00 Скейтбординг. Парк. Женщины. Предфинальная стадия

09:30 BMX-фристайл парк. Мужчины. Предфинальная стадия

11:00 Скейтбординг. Парк. Мужчины. Предфинальная стадия

23 апреля, суббота

05:00 Скейтбординг. Стрит. Мужчины. Предфинальная стадия

08:15 Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал

08:50 BMX-фристайл парк. Мужчины. Финал

24 апреля, воскресенье

05:00. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал

06:30. Скейтбординг. Стрит. Женщины. Финал

09:30. Скейтбординг. Стрит. Мужчины. Финал

Прямая трансляция X Games доступна на официальном канале