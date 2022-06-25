Уимблдон 2022 | Все, что нужно знать

В 2022 году Уимблдонский теннисный турнир пройдет в пригороде Лондона с 27 июня по 10 июля. Главными фаворитами Уимблдона у мужчин считаются действующий чемпион Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Хуберт Хуркач и Маттео Берреттини. У женщин претенденткой на титул № 1 является непобедимая в последнее время Ига Швентек, хотя за Онс Жабер и Сереной Уильямс, вернувшейся в теннис после годичного перерыва, также будет очень интересно наблюдать. Напомним, что российские и белорусские теннисисты не допущены к турниру организаторами, за что ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

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