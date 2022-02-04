Смешанная эстафета в биатлоне, что это?

Чтобы повысить гендерное равенство на Играх, смешанные соревнования стали основным элементом олимпийской программы. В Пекине-2022 будет девять смешанных соревнований: четыре новых и пять, которые уже проводились на прошлых Олимпиадах.

Смешанная эстафета по биатлону дебютировала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали норвежцы, а в Пхенчхане-2018 на высшей ступени пьедестала оказались французы.

5 февраля 2022 года эти две страны будут одними из фаворитов на завоевание золота. В соревнованиях примут участие около 20 команд, каждая из которых будет состоять из четырех спортсменов: двух женщин и двух мужчин. Это будут первые соревнования по биатлону, которые пройдут в Пекине-2022.

Текст был впервые опубликован 23.11.2021.

Формат смешанной эстафеты в биатлоне

Смешанная эстафета в биатлоне проводится на международных соревнованиях с 2005 года и дебютировала на зимних Олимпийских играх в 2014 году. На юношеских Олимпийских играх смешанная эстафета впервые прошла в 2012 году в Инсбруке.

Гонка начинается с общего старта, в котором участвует первый биатлонист из каждой команды. Каждый проходит по два огневых рубежа: один в положении лежа, другой – стоя. На стрельбе нужно поразить пять мишеней, при этом разрешается сделать три дополнительных выстрела (всего восемь). За каждую незакрытую мишень спортсмены отправляются на штрафной круг длиной 150 м.

Когда и где следить за смешанной эстафетой в Пекине-2022

В Национальном биатлонном центре, расположенном в городе Чжанцзякоу на севере провинции Хэбэй Китайской Народной Республики, пройдет 11 соревнований во время Олимпиады.

Смешанная эстафета откроет биатлонную программу. Она состоится 5 февраля 2022 года, через день после церемонии открытия. Соревнования начнутся в 17:00 по местному времени, а чуть больше чем через час будут известны новые олимпийские чемпионы.

Что нового? Олимпийцы объясняют

Вот как французский биатлонист Эмильен Жаклен, действующий двукратный чемпион мира в гонке преследования, описал смешанную эстафету в интервью Olympics.com:

«Как спортсмен, я думаю, что для всего персонала – техников, физиотерапевтов, тренеров – всех, кто следит за нами в течение сезона, победа в смешанной командной эстафете значит больше, чем в женской или мужской. В таком событии, как это, никто не остается в стороне».

Жаклен, биатлонист французской команды на чемпионате мира по биатлону 2021 года, говорит о «большой гордости», которую испытывают спортсмены, попадая на эти соревнования:

«Мне очень нравится смешанная эстафета. Я считаю, что она показывает текущий уровень национальной команды. Когда тебя выбирают в смешанную эстафету, ты чувствуешь большую гордость. И мы хотим выложиться по максимуму».

А что биатлонисты чувствуют во время гонки?

«Это очень эмоционально, потому что ты переживаешь и волнуешься за других спортсменов, когда они находятся на стрельбище», – сказала Юлиана Фрухвирт, серебряный призер в составе сборной Германии в смешанной эстафете и золотая медалистка в спринте на юношеской Олимпиаде-2016 в Лиллехаммере.

На кого обратить внимание?

Норвегия приедет в Пекин-2022 в качестве главного фаворита на золотую медаль в смешанной эстафете. Скандинавы выиграли три последних чемпионата мира, восемь из девяти последних Кубков мира (в 2014 году разделили титул с Чехией) и поднимались на пьедестал почета на двух Олимпийских играх: выиграли золото в Сочи-2014 и серебро в Пхенчхане-2018.

Также команда Норвегии – действующий чемпион мира в женской и мужской эстафетах. В сборной полно звезд: Тириль Экхофф, самая титулованная среди действующих биатлонисток (пять олимпийских медалей, включая одну золотую, одну серебряную и три бронзовые), Стурла Холм Легрейд, обладатель четырех золотых медалей на чемпионате мира 2021 года, а также Марте Олсбю и братья Бё.

Действующие олимпийские чемпионы в смешанной эстафете – Франция. Несмотря на то, что в сборной больше нет легендарного Мартена Фуркада, а Симон Дестье может быть единственным биатлонистом в Пекине из чемпионского состава, у французов хорошие шансы на защиту титула.

Среди спортсменов, которые могут пробежать смешанную эстафету за Францию, такие мастера, как Кантен Фийон Майе, член команды, выигравшей чемпионат мира в 2016 году; Анаис Бескон, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года; Джулия Симон, чемпионка мира в одиночной смешанной эстафете в 2021 году; Эмильен Жаклен, двукратный чемпион мира в гонке преследования; Анаис Шевалье-Буше, которая вернулась в форму после долгого отсутствия из-за рождения ребенка.

Также не стоит забывать о Швеции. Биатлонисты из этой страны стали олимпийскими чемпионами 2018 года и серебряными призерами чемпионата мира 2021 года в мужской эстафете, а биатлонистки выиграли серебро Пхенчхана-2018 в женской эстафете. В смешанной эстафете Швеция взяла бронзу на чемпионате мира 2021 года благодаря Себастьяну Самуэльссону, Мартину Понсилуоме, Линн Перссон и Ханне Эберг.

Плюс на подиум всегда рады подняться сборная Италии с Лукасом Хофером и Доротеей Вирер, а также сборная Германии..