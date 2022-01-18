Как смотреть горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

Горнолыжный спорт порой называют «жемчужиной в короне зимних Олимпийских игр». В Пекине-2022 соревнования примет новый Национальный горнолыжный центр Яньцина.

11 комплектов наград разыграют на крутых и сложных трассах. На некоторых участках крутизна склона может достигать 68 градусов.

Горнолыжный спорт будет представлен в шести дисциплинах: пяти индивидуальных и одной смешанной. Более 300 атлетов с 6 по 19 февраля поборются за олимпийские медали.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ наблюдать за происходящим.

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Дисциплины горнолыжного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Играх будет шесть дисциплин горнолыжного спорта: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, горнолыжная комбинация и смешанные командные соревнования по параллельному слалому.

Скоростной спуск и супергигант – это скоростные дисциплины. Гигантский слалом, слалом и параллельный слалом – технические. Горнолыжная комбинация сочетает оба вида. В ней побеждают лучшие универсалы.

Скоростной спуск. Претендует на звание самого престижного вида в горнолыжном спорте. Настолько простой, насколько возможно: встаешь на лыжи, мчишься с горы, за границы трассы не выезжаешь. Кто быстрее всех, тот и победил.

Супергигант. Супергигантский слалом сочетает в себе стремительность скоростного спуска и повороты гигантского слалома.

Гигантский слалом. Самый быстрый технический вид. Проводится за два заезда в один день. Время суммируется.

Слалом. Самый техничный вид, где ворота расположены очень близко друг к другу. Спортсмены должны их объезжать. Соревнования также проводятся в два заезда за один день, победитель определяется по суммарному времени.

Горнолыжная комбинация. На Олимпиаде-2022 в Пекине это будет скоростной спуск и слалом. Состязания пройдут в один день. Время двух заездов суммируется.

Смешанный командный параллельный слалом. Эта дисциплина дебютировала в Пхенчхане-2018. Горнолыжники соревнуются на двух одинаковых трассах, расположенных бок о бок. Четверка из одной страны – двое мужчин и две женщины – против четверки из другой. Состязание начинается с 1/8 финала, затем следуют четвертьфинал, полуфинал и финал.

Звезды Пекина-2022 в горнолыжном спорте, за которыми нужно следить

От Микаэлы Шиффрин многого ждут в Пекине.

У двукратной олимпийской чемпионки больше всех побед на этапах Кубка мира среди действующих горнолыжников. На чемпионате мира-2021 американская суперзвезда завоевала четыре медали, в том числе золото в комбинации.

Шиффрин будет участвовать во всех пяти индивидуальных дисциплинах и попытается превзойти достижение Яницы Костелич. На зимних Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити хорватка завоевала четыре медали, включая три золотые.

Главными соперницами Шиффрин в технических дисциплинах называют победительницу общего зачета Кубка мира словацкую горнолыжницу Петру Влхову и двукратную чемпионку мира Катарину Линсбергер из Австрии.

Королева скорости итальянка София Годжа попытается защитить титул чемпионки Пхенчхана-2018 в скоростном спуске. Пока это удавалось только немке Кате Зайцингер на Олимпиаде-1998 в Нагано.

Эстер Ледецка из Чехии на Играх-2018 в Пхенчхане сделала исторический дубль, выиграв золото в лыжах и сноуборде. «Я еще могу сделать требл или даже покер, – сказала она Olympics.com. – Нет предела совершенству».

У мужчин швейцарец Марко Одерматт, вероятно, будет главным фаворитом в гигантском слаломе после доминирования в этой дисциплине в нынешнем сезоне Кубка мира. Также не пропустите выступления старого французского льва Алексисом Пентюро (три медали на зимних Играх) и таких восходящих звезд, как норвежец Лукас Бротен.

Расписание горнолыжного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Национальный горнолыжный центр в Яньцине

Даты: 6 – 19 февраля

(Указано местное время, UTC+8)

6 февраля

11:00. Мужчины. Скоростной спуск

7 февраля

10:15/13:45. Женщины. Гигантский слалом

8 февраля

11:00. Мужчины. Супергигант

9 февраля

10:15/13:45. Женщины. Слалом

10 февраля

10:30/14:15. Мужчины. Комбинация

11 февраля

11:00. Женщины. Супергигант

13 февраля

10:15/13:45. Мужчины. Гигантский слалом

15 февраля

11:00. Женщины. Скоростной спуск

16 февраля

10:15/13:45. Мужчины. Слалом

17 февраля

10:30/14:00. Женщины. Комбинация

19 февраля

11:00. Смешанный командный параллельный слалом

Как смотреть горнолыжный спорт на Олимпиаде-2022 в Пекине

Горнолыжники развивают скорость до 150 км/ч. При этом они лавируют и совершают прыжки на трассе, полной крутых поворотов.

Выбирать правильную технику так же важно, как находить кратчайший путь и рисковать.

«Моя гоночная траектория лежала очень сильно «внутри», – говорит Guardian американская легенда горнолыжного спорта Линдси Вонн. – Я создавала сильную ангуляцию, и я высока для горнолыжницы. Все всегда говорили мне, что это моя слабость. Но мой тренер считал это моей сильной стороной, и я не стала ничего менять. В конце концов, в скоростном спуске, который стал одним из моих козырей, моя способность создать большой угол закантовки как раз за счет такого стиля езды и роста отличала меня от других».

В технических дисциплинах, таких как слалом и гигантский слалом, важно сохранять центральную стойку.

«Нужно наклониться вперед, голени держать параллельно и очень быстро перекантовываться», – говорит олимпийский чемпион Тед Лигети. – Вес тела должен быть распределен поровну на обе лыжи и приложен в центре лыж так долго, как только возможно».

Лигети разработал свою технику карвинга в глубоких поворотах: «Главное – создавать большие углы. Для этого нужно подавать колени вперед и опускать бедра совсем близко к земле. Угол увеличивается, и получается более длинная чистая дуга. Это особенности моего стиля».

В горных лыжах много переменных: изменчивые погодные условия, качество снега на трассе. В скоростных дисциплинах важно хорошо знать склоны. Поэтому в Пекине горнолыжники столкнутся с трудностями. Из-за пандемии у них не было возможности опробовать трассы на этапах Кубка мира.

«Мы познакомимся с трассами уже на Играх. Умение адаптироваться сыграет решающую роль, – подчеркнула двукратная чемпионка мира Тесса Ворле. – Снежные условия тоже могут быть другими. Не такими, как мы привыкли в Европе».