Волейбол. Женщины. Лига наций 2022: олимпийские чемпионки – в погоне за Японией

Матчи второй соревновательной недели женской волейбольной Лиги наций сезона 2021/22 прошли с 14 по 19 июня в столице Бразилии и в городе Кесон-Сити на Филиппинах. Удачнее всего их провели возглавлявшие таблицу после первой недели волейболистки Японии, олимпийские чемпионки Токио-2020 из сборной США, а также команда Италии, одержавшие в четырех проведенных матчах по четыре победы.

Сборные Японии и США играли в Кесон-Сити, и их соперницами стали волейболистки одних и тех же команд – Польши, Болгарии, Китая и Таиланда. Причем сборные Китая, Таиланда и Польши на старте Лиги наций одержали по три победы в четырех играх, и легкой прогулки для команд Японии и США в Кесон-Сити никак не ожидалось. Тем не менее, и японки, и американки одержали по четыре уверенные победы, отдав соперницам в общей сложности лишь по одной партии (сборная Японии победила со счетом 3:1 китаянок, а команда США отдала один сет Таиланду). По-прежнему в составе японской команды блистает капитан Сарина Кога, которая набрала в Лиге наций-2022 уже 173 очка и занимает второе место в общем списке лучших бомбардиров турнира, уступая лишь бельгийке Бритт Херботс, у которой 194 очка. Волейболисток сборной США на данный момент нет среди лидеров ни в одной из статистических номинаций, но команда легендарного главного тренера Карча Кирая демонстрирует прекрасную командную игру. Отчасти ее статистика связана и со стремительностью матчей сборной США. Семь из восьми сыгранных встреч американки завершили в трех партиях, и при этом волейболисткам не так просто набрать хорошие абсолютные цифры индивидуальных показателей.

Перед матчами заключительной соревновательной недели предварительного турнира сборная Японии набрала 23 турнирных очка, волейболистки США – 21, и две эти команды уже практически обеспечили себе место в «Финале восьми». Очень хорошие шансы пробиться в решающую стадию Лиги наций у сборных Бразилии и Италии, набравших в турнире на данный момент, соответственно, 18 и 17 очков. Обе эти команды успешно провели на минувшей неделе свои матчи в городе Бразилиа. Итальянки, в состав которых вернулась их главная звезда Паола Эгону, одержали четыре победы, компенсировав тем самым свой не слишком удачный старт в Лиге наций. В том числе они взяли верх со счетом 3:1 и над сборной Бразилии, причем Эгону набрала в этой встрече 22 очка. Бразильская сборная одержала три уверенные победы в остальных матчах домашнего тура и тоже очень близка к попаданию в «Финал восьми».

Можно почти не сомневаться, что в восьмерку сильнейших по итогам предварительного турнира попадут набравшие на данный момент по 16 очков сборные Китая и Турции (вторые к тому же станут хозяйками «Финала восьми», который в середине июля пройдет в Анкаре). А вот за оставшиеся две вакансии на третьей неделе предварительного турнира (с 28 июня по 4 июля) предстоит ожесточенная борьба – прежде всего, между сборными Сербии (5 побед и 14 очков), Таиланда (4 победы, 12 очков) и Польши (4 победы, 11 очков). Сербской сборной в канадском Калгари предстоят матчи с лидерами Лиги наций из команд Японии и США, а также с Канадой и Германией. Таиланд и Польша свои матчи третьей недели проведут в столице Болгарии, причем и тем, и другим предстоит сыграть в Софии с Италией и Доминиканской республикой. Кроме того, тайскую сборную ожидают встречи с командами Бразилии и Республики Корея, а польскую – с Болгарией и Китаем. И в этом споре решающей в борьбе за путевки в «Финал восьми» может оказаться буквально каждая выигранная партия.

Полное расписание игр Лиги наций-2022 и результаты сыгранных матчей можно посмотреть здесь.

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