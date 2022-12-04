Волейбол. Женщины. Лига чемпионов 2022/23: участники, расписание, трансляции

Все о главном женском клубном турнире Европы в сезоне 2022/23
Групповой этап женской волейбольной Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 стартует 6 декабря 2022 года и продлится до 8 февраля 2023 года. Как и у мужчин, на этой стадии турнира сыграют 20 команд, 19 из них получили это право без предварительного отбора (по рейтингу стран Европейской конфедерации волейбола), а испанский клуб «Тенерифе» пробился в групповой этап через сито квалификационных раундов.
- Расписание матчей группового этапа женской Лиги чемпионов 2022/23 смотрите здесь
- Составы команд-участниц женской Лиги чемпионов можно посмотреть здесь
- Индивидуальную статистику лучших игроков турнира можно найти здесь
Формула основных соревнований в женской волейбольной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23 осталась неизменной с прошлого года и полностью повторяет ту, по которой в главном континентальном турнира Старого Света соревнуются мужчины. На предварительном этапе 20 команд разбиты на пять квартетов, в которых проведут двухкруговые турниры.
Состав групп выглядит так.
Группа А: «Конельяно» (Италия), «Жешув» (Польша), «Вашаш» (Венгрия), «Мюлуз» (Франция).
Группа В: «Милан» (Италия), «Прометей» (Украина), «Волеро ЛЕ» (Франция), «Волей Алба» (Румыния).
Группа С: «Новара» (Италия), «Потсдам» (Германия), «Вакифбанк» (Турция), «Црвена звезда» (Сербия).
Группа D**:** «Фенербахче» (Турция), «Тенерифе» (Испания), ЛКС (Польша), «Штутгарт» (Германия).
Группа Е: «Эджзаджибаши» (Турция), «Тырговиште» (Румыния), «Хемик» (Польша), «Марица» (Болгария).
Места в группах будут распределяться по количеству побед, а в случае их равенства – по количеству рейтинговых очков, которые начисляются по следующей системе: 3 балла – за победу со счетом 3:0 или 3:1, 2 балла – за победу со счетом 3:2, 1 балл – за поражение на тай-брейке, 0 баллов – за поражение в трех или четырех сетах.
Плей-офф женской волейбольной Лиги чемпионов начнется со стадии четвертьфиналов, в которых выступят восемь лучших команд группового этапа: победители каждой из пяти групп, а также три команды с лучшими турнирными показателями из числа занявших вторые места. Четвертьфинальные и полуфинальные серии будут состоять из двух матчей на площадках соперников (с правилом «золотого сета», который проводится после второго матча в случае обмена победами с результатами 3:0 и 3:1, либо 3:2). Обладатель трофея определится в финале Лиги чемпионов, который будет состоять из одной игры.
Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк», который можно назвать фаворитом и предстоящего розыгрыша. Команда главного тренера Джованни Гуидетти сохранила своих прежних лидеров – например, капитана сборной Бразилии Габи и олимпийскую чемпионку Игр в Токио-2020 Чиаку Огбогу. Но самое главное, что в нынешнем сезоне состав турецкого суперклуба пополнился из одной из лучших диагональных нападающих мирового волейбола – итальянкой Паолой Эгону. С таким подбором игроков любое выступление «Вакифбанка» в Лиге чемпионов, кроме завоевания трофея, можно будет считать неудачей.
Финалист предыдущего розыгрыша – итальянский «Конельяно» - вновь является одним из главных соперников «Вакифбанка». Главный тренер этой команды Даниэле Сантарелли недавно привел сборную Сербии к победе на чемпионате мира 2022, а теперь наверняка настроен развить этот успех и в своей работе на клубном уровне. Одна из лучших связующих мира Йоанна Волож из Польши, великолепная либеро Моника ди Дженнаро, олимпийская чемпионка Токио-2020 в составе сборной США Келси Робинсон – состав у «Конельяно» тоже очень мощный. Однако потерю такого игрока, как Эгону, которая до нынешнего сезона выступала именно за эту команду, компенсировать будет очень трудно.
Не стоит сбрасывать со счетов и еще один турецкий клуб - «Эджзаджибаши», за который выступает лучшая волейболистка чемпионата мира 2022 года Тияна Бошкович из Сербии. Команда после некоторого перерыва вернулась в число участников Лиги чемпионов и с такой суперзвездой в составе наверняка имеет в стартующем турнире очень серьезные амбиции.
Матчи Лиги чемпионов 2022/23 можно смотреть на официальном видеоканале Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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