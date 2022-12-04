Волейбол. Женщины. Лига чемпионов 2022/23: участники, расписание, трансляции

Групповой этап женской волейбольной Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 стартует 6 декабря 2022 года и продлится до 8 февраля 2023 года. Как и у мужчин, на этой стадии турнира сыграют 20 команд, 19 из них получили это право без предварительного отбора (по рейтингу стран Европейской конфедерации волейбола), а испанский клуб «Тенерифе» пробился в групповой этап через сито квалификационных раундов.

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- Расписание матчей группового этапа женской Лиги чемпионов 2022/23 смотрите здесь

- Составы команд-участниц женской Лиги чемпионов можно посмотреть здесь

- Индивидуальную статистику лучших игроков турнира можно найти здесь

20 претендентов на трофей

Формула основных соревнований в женской волейбольной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23 осталась неизменной с прошлого года и полностью повторяет ту, по которой в главном континентальном турнира Старого Света соревнуются мужчины. На предварительном этапе 20 команд разбиты на пять квартетов, в которых проведут двухкруговые турниры.

Состав групп выглядит так.

Группа А: «Конельяно» (Италия), «Жешув» (Польша), «Вашаш» (Венгрия), «Мюлуз» (Франция).

Группа В: «Милан» (Италия), «Прометей» (Украина), «Волеро ЛЕ» (Франция), «Волей Алба» (Румыния).

Группа С: «Новара» (Италия), «Потсдам» (Германия), «Вакифбанк» (Турция), «Црвена звезда» (Сербия).

Группа D**:** «Фенербахче» (Турция), «Тенерифе» (Испания), ЛКС (Польша), «Штутгарт» (Германия).

Группа Е: «Эджзаджибаши» (Турция), «Тырговиште» (Румыния), «Хемик» (Польша), «Марица» (Болгария).

Места в группах будут распределяться по количеству побед, а в случае их равенства – по количеству рейтинговых очков, которые начисляются по следующей системе: 3 балла – за победу со счетом 3:0 или 3:1, 2 балла – за победу со счетом 3:2, 1 балл – за поражение на тай-брейке, 0 баллов – за поражение в трех или четырех сетах.

Плей-офф женской волейбольной Лиги чемпионов начнется со стадии четвертьфиналов, в которых выступят восемь лучших команд группового этапа: победители каждой из пяти групп, а также три команды с лучшими турнирными показателями из числа занявших вторые места. Четвертьфинальные и полуфинальные серии будут состоять из двух матчей на площадках соперников (с правилом «золотого сета», который проводится после второго матча в случае обмена победами с результатами 3:0 и 3:1, либо 3:2). Обладатель трофея определится в финале Лиги чемпионов, который будет состоять из одной игры.