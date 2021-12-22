Волейбол. Женщины. Кубок России-2021. «Финал четырех»: расписание, состав участников, где смотреть

«Финал четырех» Кубка России-2021 по волейболу среди женских команд пройдет в Санкт-Петербурге 27 – 28 декабря сразу после аналогичного мужского турнира. Помимо хозяев из «Ленинградки» в нем сыграют «Локомотив» из Калининградской области, московское «Динамо» и действующие обладательницы трофея из казанского «Динамо-Ак Барса». Причем динамовское дерби состоится уже на полуфинальной стадии.

Год назад, в декабре 2020 года «Динамо-Ак Барс» завоевало Кубок страны, переиграв в финале московское «Динамо» 3:1 во многом благодаря великолепной игре лидеров сборной России Арины Федоровцевой и Евгении Старцевой. Но в нынешнем сезоне в составе клуба из столицы Татарстана нет ни Арины, ни Евгении. Тем не менее, казанская команда хорошо начала нынешний сезон, занимая в женской Суперлиге второе место с десятью победами в 11 матчах. Единственное поражение в чемпионате России «Динамо-Ак Барс» потерпело от «Локомотива» (0:3), а вот над московским «Динамо» взяло верх 3:2, отыгравшись с 1:2 по сетам. В той игре великолепно проявила себя 18-летняя доигровщица Татьяна Кадочкина и центральная блокирующая Ангелина Лазаренко. У московского «Динамо» главной ударной силой по-прежнему остается доигровщица Наталия Гончарова. Но в чемпионате России команда идет пока только четвертой с восемью победами в 11 встречах.

«Локомотив» из Калинградской области, напомним, завоевал по итогам прошлого сезона золото чемпионата России, а в Суперлиге-2021/22 доказывает неслучайность того успеха. «Локо» на данный момент в чемпионате России выиграл все свои 11 матчей, в том числе и у главных конкурентов – двух «Динамо». Правда, соперниц по полуфиналу Кубка страны клуб из Калининградской области обыграл дома с большим трудом – матч с «Ленинградкой» завершился со счетом 3:2. Петербургская команда, пусть и является хозяйкой соревнований, все же считается аутсайдером «Финала четырех». В 11 матчах чемпионата России у нее пока всего пять побед. Но в отдельно взятой игре при поддержке болельщиков всякое может случиться.

Добавим, что в отличие от мужского «Финала четырех» в женском Кубке России предусмотрен и матч за третье место. Но, понятно, что все нацелены только на победу. На данный момент, у «Динамо-Ак Барс» шесть титулов обладателя Кубка России (столько же у «Заречья-Одинцово»), четыре трофея у московского «Динамо», а «Локомотив» и «Ленинградка» Кубок России прежде не выигрывали.

Волейбол. Кубок России-2021 среди женских команд. «Финал четырех». Санкт-Петербург. Расписание

время начала матчей - московское

27 декабря, суббота

Полуфиналы

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва). Начало в 16:00 («Матч! Страна», Sportbox.ru) «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Калининградская область). Начало в 19:00 («Матч! Страна», Sportbox.ru)

26 декабря, воскресенье

Финал. Начало в 16:00 («Матч! Страна», Sportbox.ru)

Матч за третье место. Начало в 19:00 («Матч! Страна», Sportbox.ru)