Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Полуфинал Италия - Бразилия: что ждать и где смотреть

В четверг, 13 октября, на чемпионате мира 2022 года по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, состоится второй полуфинальный матч. В городе Апельдорн в Нидерландах за место в финале будут бороться команды действующие чемпионки Европы из Италии и серебряные медалистки Игр в Токио-2020 – сборная Бразилии.

На нынешнем чемпионате мира эти команды уже встречались между собой на групповой стадии, и тогда Бразилия одержала победу в пяти сетах, склонив в свою пользу чашу весов лишь в самой концовке тай-брейка. Это поражение остается для волейболисток Италии единственным на турнире, и по этому показателю у них с Бразилией на чемпионате мира 2022 накануне полуфинала абсолютное равенство – по девять побед в десяти матчах. Причем бразильянки свое поражение потерпели в группе от сборной Японии, у которой уже взяли реванш в четвертьфинале. Состоится ли теперь еще один реванш – теперь уже итальянский?

Этот полуфинал обещает яркое противостояние двух главных звезд своих команд – лидера атак итальянской сборной Паолы Эгону и капитана бразильянок Габи. Примечательно, что в сборной Бразилии ключевая роль в атаке принадлежит не диагональным нападающим, а игроку другого амплуа – доигровщице Габи. Перед полуфиналами Эгону и Габи занимали, соответственно, третье и четвертое места среди самых результативных игроков турнира, причем являлись лучшими в этой иерархии среди волейболисток, продолжающих выступление на чемпионате мира. От их действий и игрового куража в этом полуфинале будет зависеть очень многое. При этом итальянская команда все-таки выглядит на нынешнем турнире более стабильной, тогда как бразильскую сборную при всем ее несомненном классе в целом можно назвать командой настроения. И от этого непредсказуемость развития событий в полуфинале Италия – Бразилия еще более увеличивается.

Добавляет интриги предстоящему матчу и историческая ретроспектива. Ведь на двоих у этих элитных сборных планеты есть лишь один титул чемпионок мира. Причем этому событию уже исполнилось 20 лет – с тех пор, как в 2002 году золотые медали завоевали волейболистки Италии. Бразильская же женская сборная, дважды побеждавшая на Олимпиадах, не становилась чемпионом мира ни разу в истории. И вот при таком дефиците титулов пути двух этих максимально амбициозных команд пересеклись на самых ближних подступах к пьедесталу чемпионата мира 2022.

Чемпионат мира 2022. Полуфинал.

13 октября, четверг

21:00. Италия - Бразилия (Апельдорн, Нидерланды)

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