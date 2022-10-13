Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Финал. Бразилия – Сербия: что ждать и где смотреть

В субботу, 15 октября, на чемпионате мира 2022 года по волейболу среди женских команд в городе Апельдорн (Нидерланды) в матче за золотые медали встретятся сборные Сербии и Бразилии.

Очень своеобразная формула нынешнего чемпионата, проходившего в двух странах – Нидерландах и Польше, привела к тому, что в финале сыграют команды, выигравшие две существовавшие почти независимо одна от другой половины турнира. Точек пересечения у нидерландской и польской частей чемпионата, в каждой из которых на старте было по 12 команд, в результате такой замысловатой формулы оказалось только две – финал и матч за третье место. Так что все соперничество участниц финала до решающего матча было сугубо заочным – они не только не играли друг с другом, но и все команды-соперницы у них по ходу чемпионата также были абсолютно разными.

Сборная Сербии в этой встрече будет отстаивать свой чемпионский титул, завоеванный четыре года назад в Японии. К финальному матчу она подошла, одержав на нынешнем турнире 11 побед в 11 матчах, и оттого оступиться в финале ей будет особенно обидно. Тем более, что в отличной форме находится в решающий момент лидер сербок Тияна Бошкович. На ЧМ-2018 в возрасте 21 года она была признана самым ценным игроком турнира и сейчас имеет отличный шанс повторить этот успех.

Правда, для этого почти наверняка сборной Сербии потребуется вновь завоевать золотые медали, так как в составе их соперниц тоже есть кандидат на звание MVP турнира – капитан сборной Бразилии Габи. И исход этого личного спора двух великолепных волейболисток в значительной степени будет зависеть от результата финала.

При этом игровые стили команд очень отличаются друг от друга. Если у сборной Сербии почти вся игра завязана именно на индивидуальные качества Бошкович, то бразильская команда действует в гораздо более комбинационном ключе. Плюс к тому в ее составе есть, пожалуй, лучшая блокирующая в современном женском волейболе – Карол.

Накануне финала шансы команд представляются практически равными. И интриги ему добавляет исторический фактор. Если сборная Сербии выйдет на площадку отстаивать свой титул, то бразильянки еще никогда в истории не становились чемпионками мира. И для их тренера Жозе Гимараеша, возглавляющего бразильскую сборную уже почти 20 лет, возможность завоевать этот титул – наверняка еще и огромный персональный вызов.

Волейбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Расписание игр

(время начала - московское)

15 октября, суббота

17:00. Матч за третье место. США - Италия

21:00. Финал. Бразилия - Сербия

Результаты сыгранных встреч и видео смотрите здесь.

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