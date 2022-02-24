Волейбол. Мужчины. «Зенит-Казань» на шаг ближе к финалу Кубка ЕКВ

В состоявшемся вечером 24 февраля в Милане первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ – второго по значимости волейбольного клубного турнира среди мужских команд – «Зенит-Казань» в четырех партиях взял верх над командой «Веро Волей Монца» (25:14, 25:20, 19:25, 25:19). Самым результативным в составе победителей стал вице-чемпион Олимпийских игр-2020 Дмитрий Волков – в его активе 19 баллов за результативность.

Команда Алексея Вербова подходила к матчу в статусе фаворита, и сходу начала оправдывать его на площадке. В первом игровом отрезке у волейболистов «Монцы» не было никаких шансов против вариативной атаки гостей. Связующий сборной США Майка Кристенсен продемонстрировал весь свой арсенал: сыграл первый темп с Артемом Вольвичем, вывел на чистую сетку Максима Михайлова, а также сам исполнил подачу на вылет. Однако ярче всех в первой партии у «Зенита» играл Александр Волков, сорвавший в концовке аплодисменты от тренера соперников. В следующем сете на первый план вышел однофамилец капитана казанцев Дмитрий Волков, выдавший результативную серию.

Казалось, что российская команда уверенно доведет матч до сухой победы. Однако в третьей партии у «Зенита» забарахлил прием: команду в игре оставляли только 19-летний либеро Илья Федоров и польский доигровщик Бартош Беднож. «Монца» же прибавила во всех компонентах, особенно выделялся Георг Грозер. Немецкий волейболист, успевший поиграть в российской Суперлиге почти за всех основных соперников «Зенита-Казани», настроил подачу, а в атаке все чаще удачно находил руки блокирующих соперников. Атакующего порыва лидера хватило хозяевам площадки на то, чтобы выиграть один сет. Однако в четвертой партии Вербов внес корректировки в игру команды в защите, к тому же включился на полную мощность Михайлов. Матч снова вернулся под контроль российской команды, не упустившей победы в четвертой партии.