Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов 2022/23: участники, расписание, трансляции

Групповой этап мужской волейбольной Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 стартует 8 ноября 2022 года и продлится до 25 января 2023 года. На этой стадии турнира сыграют 20 команд, 18 из которых получили такое право напрямую (по рейтингу стран Европейской конфедерации волейбола), а еще две – португальская «Бенфика» и болгарский «Хебар» - пробились через сито предварительных раундов.

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- Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 и положение команд в группах в режиме реального времени смотрите здесь

- Составы команд-участниц Лиги чемпионов можно посмотреть здесь

- Индивидуальную статистику лучших игроков турнира можно найти здесь

Формула мужской волейбольной Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 осталась неизменной с прошлого года. На предварительном этапе 20 команд разбиты на пять квартетов, в которых проведут двухкруговые турниры.

Состав групп выглядит так.

Группа А: «Ястжембски Венгель» (Польша), «Войводина» (Сербия), «Фридриксхафен» (Германия), «Монпелье» (Франция).

Группа В: «Заверце» (Польша), «Берлин» (Германия), «Халкбанк» (Турция), «Хебар» (Болгария).

Группа С: «Лубе Чивитанова» (Италия), «Кнак Руселаре» (Бельгия), «Тур» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Группа D: «Трентино» (Италия), «Закса» (Польша), «Карловарско» (Чехия), «Менен» (Бельгия).

Группа Е: «Перуджа» (Италия), «Любляна» (Словения), «Зираат Банкасы» (Турция), «Дюрен» (Германия).

Места в группах будут распределяться по количеству побед, а в случае их равенства – по количеству рейтинговых очков, которые начисляются по следующей системе: 3 балла – за победу со счетом 3:0 или 3:1, 2 балла – за победу со счетом 3:2, 1 балл – за поражение на тай-брейке, 0 баллов – за поражение в трех или четырех сетах.

В следующую стадию Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп, а также три команды с лучшими турнирными показателями из числа занявших вторые места. Затем пройдут четвертьфинальные и полуфинальные серии из двух матчей на площадках соперников, а обладатель трофея определится в финале Лиги чемпионов, который будет состоять из одной игры.

Действующим обладателем трофея является польский клуб «Закса», который выиграл Лигу чемпионов уже дважды подряд. Причем оба раза волейболисты «Заксы» побеждали в финале одного и того же соперника – итальянский «Трентино». Любопытно, что в нынешнем розыгрыше эти команды по жеребьевке оказались в одной и той же группе D уже на предварительной стадии, а прямая путевка в четвертьфинал от каждого квартета, напомним, только одна. Так что очные встречи между «Заксой» и «Трентино» в группе окажутся не только исключительно принципиальными, но и очень важными с турнирной точки зрения: они пройдут 30 ноября в итальянском Тренто и 14 декабря в польском городе Кендзежин-Козле. Учитывая статус двух этих команд, их соперникам по предварительной группе можно в каком-то смысле посочувствовать – с жеребьевкой им явно не повезло, и квартет D вполне подходит под определение «группа смерти». Хотя стоит вспомнить, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов и «Закса», и «Трентино» в предварительном раунде отнюдь не блистали и вышли в плей-офф лишь по дополнительным показателям со вторых мест в своих группах.

Среди других потенциальных фаворитов нынешнего розыгрыша можно выделить полуфиналистов предыдущего розыгрыша – «Ястжембски Венгель» и «Перуджу», а также «Фридриксхафен», «Берлин» и клуб «Лубе Чивитанова». При этом стоит напомнить, что именно в «Перуджу» накануне нынешнего сезона перешел из «Заксы» MVP предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов – польский волейболист Камиль Семенюк.

Матчи Лиги чемпионов 2022/23 можно смотреть на официальном видеоканале Европейской конфедерации волейбола (CEV).