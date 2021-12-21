Волейбол. Мужчины. Кубок России-2021. «Финал четырех»: расписание, состав участников, где смотреть

В конце декабря по традиции в мужском российском волейболе определится обладатель Кубка России. На сей раз традиционный «Финал четырех» состоится 25 – 26 декабря в Санкт-Петербурге. Главного фаворита назвать сложно, ведь все участники очень сильны. «Локомотив» из Новосибирска, «Зенит-Казань», «Зенит» из Санкт-Петербурга и, конечно, действующие обладатели трофея из московского «Динамо» не без оснований могут рассчитывать на победу.

В 2020 году в решающих матчах Кубка России памяти знаменитого волейболиста Константина Кузьмича Ревы играли все те же четыре команды. Причем оба полуфинала получились настоящими триллерами, завершившимися на тай-брейках. «Динамо» обыграло «Локомотив» 3:2, а петербургский «Зенит» справился с «Зенитом-Казанью» 3:2 (причем 17:15 в пятом сете). Правда, финал получился куда менее напряженным, «Динамо» победило «Зенит» 3:0 (25:21, 25:20, 25:19) во многом благодаря великолепной игре разыгрывающего Павла Панкова, признанного MVP.

Примечательно, что «Финал четырех» Кубка России-2020 также проходил в Петербурге, но на другой арене – на сей раз матчи состоятся не в привычной «Сибур Арене», а в Ледовом дворце, где в основном играет хоккейный СКА. Но не стоит забывать, что Ледовый дворец также будет принимать матчи чемпионата мира по волейболу-2022. Поэтому в какой-то степени игры за Кубок страны станут репетицией ЧМ. В том числе и для волейболистов сборной России, которых немало среди участников предстоящих соревнований. Да и петербургский «Зенит», напомним, тренирует наставник российской национальной команды Туомас Саммелвуо.

По регламенту петербуржцы получили wild card в «Финал четырех» как хозяева предстоящего мини-турнира. Остальные участники прошли предварительный и полуфинальный этапы. Причем тот же «Локомотив» выбил из розыгрыша «Белогорье» и «Факел», казанцы обошли в том числе «Кузбасс» и «Динамо-ЛО», а «Динамо» довольно уверенно прошли «Урал», «Югру-Самотлор» и АСК. В Суперлиге в нынешнем сезоне весь квартет команд после 10 матчей смотрится очень неплохо. Лидирует «Зенит-Казань», ведомый в том числе великолепным Максимом Михайловым, с 9 победами и 28 очками, вторым идет «Локомотив» с 9 победами и 27 очками. Месяц назад казанцы на своей площадке взяли верх над «Локо» 3:1, но, посмотрим, что будет на нейтральной площадке. В другой паре фаворитом выглядит «Динамо», которое выиграло у зенитовцев 10 последних матчей подряд, включая и октябрьский домашний поединок в Суперлиги 3:1. Тем не менее, в нынешнем сезоне динамовцы также неидеальны – они проигрывали «Локомотиву» и АСК. Петербургский «Зенит», несмотря на звездный состав, идет в чемпионате России пока только пятым с тремя поражениями. Причем уступила команда Саммелвуо как раз трем другим участникам «Финала четырех». Добавим, что у петербуржцев пока нет побед в Кубке страны, у «Локомотива» их две, у «Динамо» - три, а «Зенит-Казань» - девятикратный обладатель Кубка России.

Волейбол. Кубок России-2021 среди мужских команд. Финал четырех». Санкт-Петербург. Расписание

время начала матчей - московское

25 декабря, суббота

Полуфиналы

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань» (Казань). Начало в 16:00 («Матч ТВ», Sportbox.ru)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). Начало в 19:00 («Матч! Страна», Sportbox.ru)

26 декабря, воскресенье

Финал. Начало в 19:00 («Матч ТВ», Sportbox.ru)