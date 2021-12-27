Волейбол. Мужчины. Кубок России 2021/2022: десятый титул Казани

Обладателем Кубка России по волейболу среди мужских команд в это воскресенье, 26 декабря, стал «Зенит-Казань». На арене в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, которая примет матч открытия чемпионата мира-2022 (его талисман Тигроша уже успел стать любимцем болельщиков), команда Алексея Вербова в трех партиях победила теперь уже экс-обладателей трофея – «Динамо» из Москвы: 25:18, 25:19, 25:23.

Команда из Казани, лидирующая в чемпионате, блестяще провела финал: прием, блок, подача – все работало идеально у зенитовцев. К этому добавилась самоотдача и самоотверженность в защите, а также поддержка со стороны большинства болельщиков: к выбившим днем ранее «Зенит» петербургский динамовцам нейтральные болельщики симпатией не прониклись. Выделить кого-то в составе победителей чрезвычайно трудно: капитан Александр Волков был стеной на блоке и заряжал партнеров по команде энергией, Майка Кристенсен сыграл на привычном уровне одного из лучших связующих мира, Артем Вольвич показал феноменальный процент эффективности в атаке (8/9) – его первый темп сегодня был разящим оружием в самые важные моменты.

Получивший от организаторов титул MVP Максим Михайлов в микст-зоне выразил мнение, что приза был достоин, скорее, самый результативный игрок матча Дмитрий Волков. Последний, в свою очередь, от души радовался за 19-летнего Илью Федорова: «Много подавали в него, а «Динамо» обладает наверно командной подачей лучшей в Суперлиге нашей. Считаю, мы неплохо справились с приемом все, а это – вообще стена наша», – при этих словах Волков обнял юного либеро и хлопнул по плечу. Рассказал доигровщик и о главной суперсиле команды: «Алексей Игоревич (Вербов) уделяет особое внимание атмосфере в команде, даже перед «Финалом четырех» мы смотрели здесь не соперников, а фильм, как сборная Италии по футболу выиграла Евро-2020».

Подтвердил мысль и Артем Вольвич: «Играем в командный волейбол. Это меня лично как раз больше радует». В числе других факторов успеха блокирующий отметил мудрость тренерского штаба, который дал многим игрокам достаточно времени на отдых после Олимпийских игр в Токио и чемпионата Европы: «Удалось съездить домой, побыть с семьей и подзарядиться. Тренеры команды вошли в положение, поняли, что мы полгода на сборах, полгода играли, и нам дали время на набор физических кондиций, не форсировать их».

«Взаимовыручка и атмосфера в команде дорогого стоят. А титулы автоматически прилепятся. В нашем виде спорта слишком короткие касания с мячом, поэтому партнеров надо чувствовать. У нас это получилось. Получилось создать команду. Это новая победа обновленного «Зенита»», – подвел самый важный итог своей работы тренер казанцев Алексей Вербов.

Самый ценный игрок предыдущего финала Кубка России и капитан московского «Динамо» Павел Панков кратко проанализировал причины неудачи своей команды: «С негативного приема не добили свои мячи. Казань все цепляла в защите, доигрывала и вот доиграла. К тому же, Казань сильно подает, надо на такую подачу самим сильно отвечать. Не сказал бы, что сегодня больше было ошибок, работали и рисковали».

Главный тренер москвичей Константин Брянский также признал, что соперник сегодня был сильнее: «Казань нас сегодня переигрывала по ходу всего матча. В третьей партии появилась надежда, что мы можем переломить ход матча или хотя бы партии, но они играли безупречно, а мы совершали ошибки». В той самой третьей партии одним из ключевых моментов стала травма сильнейшего блокирующего динамовцев Ильи Власова: днем ранее его игра первым темпом в связке с Панковым принесла команде победу в первых двух партиях полуфинала. Без Власова, повредившего голеностоп, перевернуть ход встречи команда из Москвы была уже не в силах. Утешительными призами для «Динамо» стали титулы «Лучшего пасующего» (Павел Панков) и «Лучшего либеро» (Лаури Керминен) «Финала четырех» Кубка России.

Подробную статистику финального матча Кубка России по волейболу среди мужских команд «Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва) можно посмотреть здесь