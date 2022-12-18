Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: «Конельяно» остановил Эгону и взял трофей

Итальянский «Конельяно» завоевал титул лучшей клубной команды мира на турнире, завершившемся в турецкой Анталье
В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче женского клубного чемпионата мира 2022 года по волейболу в Анталье итальянский «Конельяно» одержал победу над турецким «Вакифбанком» (3:1) и второй раз в своей истории завоевал трофей лучшей команды мира. Бронзовые медали – у волейболисток турецкого «Эджзаджибаши», в матче за третье место обыгравших бразильский «Гердау Минас» - 3:1.
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Превью клубного чемпионата мира 2022 среди женщин можно прочитать здесь
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Противостояние «Конельяно» и «Вакифбанка» - одно из самых принципиальных в последние годы в женском клубном волейболе. Эти команды в прошлом сезоне встречались между собой в финалах обоих главных турниров – чемпионата мира среди клубов и европейской Лиги чемпионов, и оба раза выиграл «Вакифбанк». А в нынешнем сезоне принципиальность этого соперничества вышла уже на новый, личностный уровень. В межсезонье «Конельяно» и «Вакифбанк» произвели своеобразную рокировку своих лидеров, поменявшись диагональными нападающими. В турецкий клуб из «Конельяно» перешла знаменитая итальянка Паола Эгону, а в обратном направлении отправилась MVP прошлогоднего клубного чемпионата мира в составе «Вакифбанка» шведка Изабель Хок. Кому больше на пользу пойдет этот необычный обмен и должен дать ответ нынешний сезон. А в первом приближении вполне мог продемонстрировать как раз финал клубного чемпионата мира.
Пока явное преимущество осталось за Изабель Хок и «Конельяно». «Вакифбанк», на пути к финалу не отдавший соперницам ни одной партии, по ходу этого матча столкнулся с явными проблемами. Паола Эгону атаковала с меньшей эффективностью, чем обычно, и это уже выглядело отнюдь не случайностью. На групповой стадии итальянском блоку удалось сдержать великолепную Тияну Бошкович из «Эджзаджибаши», а теперь он смог «приземлить» обычно запредельные показатели результативности Эгону.
А вот Изабель Хок раз за разом буквально вколачивала мячи в половину площадки «Вакифбанка». В итоге первая партия осталась за итальянками без особых проблем – 25:18. Повели они и во второй – 17:13, но в концовке растранжирили весь свой запас, уступили партию 23:25 и позволили соперницам сравнять счет по сетам.
Однако общий рисунок игры это не изменило, и «Конельяно» по-прежнему выглядел стабильнее и увереннее в большинстве компонентов. В итоге третья и четвертая партии остались за итальянками за одинаковым счетом – 25:21. А вместе с ними – и трофей.
В персональной дуэли диагональных нападающих Изабель Хок в финале взяла верх над Паолой Эгону - 34 очка против 27, при том, что и эффективность атак лидера «Конельяно» была выше, чем у оппонентки. Стоит отметить, что зрители в Анталье очень тепло приветствовали во время турнира шведку, которая провела в Турции три сезона и оставила о себе прекрасное впечатление. Так что тот факт, что именно Изабель Хок признали самым ценным игроком турнира, оказался для переполненного зала пусть слабым, но все же утешением после тяжелого поражения «Вакифбанка».
Что же касается самой Хок, то теперь она – дважды MVP клубных чемпионатов мира, причем добилась этого в разных командах.
Директорат турнира также назвал символическую сборную клубного чемпионата мира 2022, в которую вошли: связующая – Иоанна Волож («Конельяно»), диагональная – Изабель Хок («Конельяно»), доигровщицы – Келси Робинсон-Кук («Конельяно»), Габи («Вакифбанк»), центральные блокирующие – Чиака Огбогу («Вакифбанк»), Зехра Гюнеш («Вакифбанк»), либеро – Моника де Дженнаро («Конельяно»).
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