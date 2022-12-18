Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: «Конельяно» остановил Эгону и взял трофей

В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче женского клубного чемпионата мира 2022 года по волейболу в Анталье итальянский «Конельяно» одержал победу над турецким «Вакифбанком» (3:1) и второй раз в своей истории завоевал трофей лучшей команды мира. Бронзовые медали – у волейболисток турецкого «Эджзаджибаши», в матче за третье место обыгравших бразильский «Гердау Минас» - 3:1.

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Превью клубного чемпионата мира 2022 среди женщин можно прочитать здесь

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Рокировка лидеров

Противостояние «Конельяно» и «Вакифбанка» - одно из самых принципиальных в последние годы в женском клубном волейболе. Эти команды в прошлом сезоне встречались между собой в финалах обоих главных турниров – чемпионата мира среди клубов и европейской Лиги чемпионов, и оба раза выиграл «Вакифбанк». А в нынешнем сезоне принципиальность этого соперничества вышла уже на новый, личностный уровень. В межсезонье «Конельяно» и «Вакифбанк» произвели своеобразную рокировку своих лидеров, поменявшись диагональными нападающими. В турецкий клуб из «Конельяно» перешла знаменитая итальянка Паола Эгону, а в обратном направлении отправилась MVP прошлогоднего клубного чемпионата мира в составе «Вакифбанка» шведка Изабель Хок. Кому больше на пользу пойдет этот необычный обмен и должен дать ответ нынешний сезон. А в первом приближении вполне мог продемонстрировать как раз финал клубного чемпионата мира.

Пока явное преимущество осталось за Изабель Хок и «Конельяно». «Вакифбанк», на пути к финалу не отдавший соперницам ни одной партии, по ходу этого матча столкнулся с явными проблемами. Паола Эгону атаковала с меньшей эффективностью, чем обычно, и это уже выглядело отнюдь не случайностью. На групповой стадии итальянском блоку удалось сдержать великолепную Тияну Бошкович из «Эджзаджибаши», а теперь он смог «приземлить» обычно запредельные показатели результативности Эгону.

А вот Изабель Хок раз за разом буквально вколачивала мячи в половину площадки «Вакифбанка». В итоге первая партия осталась за итальянками без особых проблем – 25:18. Повели они и во второй – 17:13, но в концовке растранжирили весь свой запас, уступили партию 23:25 и позволили соперницам сравнять счет по сетам.

Однако общий рисунок игры это не изменило, и «Конельяно» по-прежнему выглядел стабильнее и увереннее в большинстве компонентов. В итоге третья и четвертая партии остались за итальянками за одинаковым счетом – 25:21. А вместе с ними – и трофей.