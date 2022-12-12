Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: что ждать и где смотреть

Все о клубном чемпионате мира среди женщин по волейболу в турецкой Анталье
В женском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, который пройдет в Анталье (Турция) с 14 по 18 декабря, как и в недавно завершившемся аналогичном мужском турнире, примут участие шесть команд. По две из них представляют Турцию и Бразилию, по одной – Италию и Казахстан.
На предварительной стадии шесть команд-участниц разбиты на две группы, и их состав выглядит так.
Группа А: «Эджзаджибаши» (Турция), «Конельяно» (Италия), «Дентил Прайя» (Бразилия)
Группа В: «Вакифбанк» (Турция), «Куаныш» (Казахстан), «Гердау Минас» (Бразилия)
С 14 по 16 декабря пройдут матчи в группах по круговой системе. По итогам предварительного этапа по две команды из каждой тройки выйдут в плей-офф. 17 декабря состоятся полуфиналы, а на следующий день – финал и матч за третье место. Решающий матч женского клубного чемпионата мира начнется в воскресенье, 18 декабря в 16:00 мск.
Полное расписание матчей турнира можно посмотреть здесь.
Действующим обладателем трофея является «Вакифбанк», который год назад, и тоже в Турции (правда, тогда турнир проходил в Анкаре), в финальном матче обыграл в пяти сетах итальянский «Конельяно». Затем эти же команды встретились и в финале Лиги чемпионов, и вновь команде из Италии не удалось установить турецкий суперклуб. «Конельяно» в обоих этих финалах не помогла даже фантастическая игра их лидера Паолы Эгону, которая в матче клубного чемпионата мира набрала 35 очков, а в решающей встрече Лиги чемпионов – и вовсе 39.
И теперь возникает закономерный вопрос: сможет ли кто-то остановить «Вакифбанк» в нынешнем сезоне, когда, сохранив свой звездный чемпионский состав, команда главного тренера Джованни Гуидетти еще и усилила его приглашением той самой великолепной Паолы Эгону? Заодно и лишив своего самого принципиального соперника прошлого сезона его безоговорочного лидера.
Женский клубный чемпионат мира проводится с 1991 года, но по-настоящему регулярным ежегодным соревнованием мирового волейбольного календаря стал с 2010 года. Нынешний розыгрыш будет уже 15-м по счету, и в 14 предыдущих обладательницами трофея становились волейболистки пяти стран. Чаще всего он доставался командам из Турции, которые выигрывали клубный чемпионат мира семь раз. Причем шесть из семи этих побед приходятся на команды, участвующие в нынешнем турнире – четырежды трофей завоевывал «Вакифбанк» и дважды «Эджзаджибаши». Из участников клубного чемпионата мира 2022 года однажды – в 2019 году – эта вершина покорялась и «Конельяно».
Видимо, три команды, уже выигрывавшие этот турнир, будут его фаворитами и теперь. В звездном «Вакифбанке», помимо Эгону, тон задают капитан сборной Бразилии Габи и олимпийская чемпионка Токио-2020 в составе сборной США Чиака Огбогу. Безусловным лидером «Эджзаджибаши» является MVP двух подряд предыдущих чемпионатов мира сербская нападающая Тияна Бошкович. Что же касается «Конельяно», то потеря Паолы Эгону, возможно, заставит эту команду чуть видоизменить модель своей игры, но главный тренер Даниэле Сантарелли, два месяца назад приведший сборную Сербии к золоту чемпионата мира, вполне способен решить эту задачу. Тем более, что в составе этой команды есть блестящая польская связующая Иоанна Волож.
Своими суперзвездами располагают и бразильские клубы – в частности, за «Гердау Минас» играет двукратная олимпийская чемпионка Таиса Менезес, а за «Дентил Прайя» - одна из лучших центральных блокирующих мира Ана Каролина Да Силва. Да и казахстанский «Куаныш», ставший клубным чемпионом Азии, намерен в этом сильнейшем по составу турнире подтвердить свои растущие амбиции.
Все матчи женского клубного чемпионата мира 2022 года можно смотреть на официальном видеоканале Международной федерации волейбола по подписке.
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