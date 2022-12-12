Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: что ждать и где смотреть

В женском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, который пройдет в Анталье (Турция) с 14 по 18 декабря, как и в недавно завершившемся аналогичном мужском турнире, примут участие шесть команд. По две из них представляют Турцию и Бразилию, по одной – Италию и Казахстан.

Кто остановит «Вакифбанк»?

На предварительной стадии шесть команд-участниц разбиты на две группы, и их состав выглядит так.

Группа А: «Эджзаджибаши» (Турция), «Конельяно» (Италия), «Дентил Прайя» (Бразилия)

Группа В: «Вакифбанк» (Турция), «Куаныш» (Казахстан), «Гердау Минас» (Бразилия)

С 14 по 16 декабря пройдут матчи в группах по круговой системе. По итогам предварительного этапа по две команды из каждой тройки выйдут в плей-офф. 17 декабря состоятся полуфиналы, а на следующий день – финал и матч за третье место. Решающий матч женского клубного чемпионата мира начнется в воскресенье, 18 декабря в 16:00 мск.

Полное расписание матчей турнира можно посмотреть здесь.

Действующим обладателем трофея является «Вакифбанк», который год назад, и тоже в Турции (правда, тогда турнир проходил в Анкаре), в финальном матче обыграл в пяти сетах итальянский «Конельяно». Затем эти же команды встретились и в финале Лиги чемпионов, и вновь команде из Италии не удалось установить турецкий суперклуб. «Конельяно» в обоих этих финалах не помогла даже фантастическая игра их лидера Паолы Эгону, которая в матче клубного чемпионата мира набрала 35 очков, а в решающей встрече Лиги чемпионов – и вовсе 39.

И теперь возникает закономерный вопрос: сможет ли кто-то остановить «Вакифбанк» в нынешнем сезоне, когда, сохранив свой звездный чемпионский состав, команда главного тренера Джованни Гуидетти еще и усилила его приглашением той самой великолепной Паолы Эгону? Заодно и лишив своего самого принципиального соперника прошлого сезона его безоговорочного лидера.