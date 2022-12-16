Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: Бошкович и Эгону встретятся уже в полуфинале

17 декабря в Анталье пройдут полуфиналы клубного чемпионата мира, в одном из которых встретятся команды двух лучших нападающих мирового женского волейбола – Тияны Бошкович и Паолы Эгону
В субботу, 17 декабря, на женском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, проходящем в турецкой Анталье, начнется стадия плей-офф**.** В первом из полуфиналов итальянский «Конельяно» сыграет с бразильским «Гердау Минас», а во втором состоится турецкое дерби – «Вакифбанк» против «Эджзаджибаши». Дополнительную интригу матчу турецких команд придает ожидающееся противостояние суперзвезд мирового волейбола – итальянка Паола Эгону, с этого сезона выступающая за «Вакифбанк», сыграет против самого ценного игрока чемпионата мира-2022 сербки Тияны Бошкович, которая является капитаном «Эджзаджибаши».
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Превью клубного чемпионата мира 2022 среди женщин можно прочитать здесь
Расписание и результаты матчей в режиме реального времени смотрите здесь.
Два турецких суперклуба сошлись уже в полуфинале, так как «Эджзаджибаши» занял лишь второе место в своей предварительной группе, уступив со счетом 1:3 итальянскому «Конельяно». У этого матча был свой очень интересный подтекст, ведь главный тренер команды из Италии Даниэле Сантарелли на недавнем чемпионате мира привел к золотым медалям сборную Сербии – ту самую, главной звездой которой была именно Тияна Бошкович. И вот теперь они оказались по разные стороны волейбольной сетки, и, если кто и мог придумать, как противостоять неудержимой Бошкович, - так только прекрасно знающий ее по совместной работе Сантарелли. Итальянскому тренеру, похоже, удалось решить эту почти неразрешимую проблему. Во всяком случае, в первой партии Бошкович была мало похожа сама на себя, набрала всего три очка, и в концовке сета при счете 10:19 главный тренер «Эджзаджибаши» Ферхат Акбаш даже заменил своего лидера и капитана – видимо, для какой-то «перезагрузки».
Она действительно произошла, и во второй партии Бошкович уже стала довольно стабильно набирать очки, хотя и с далекой от привычных цифр эффективностью атак (в целом по матчу у сербки этот показатель составил лишь 15 процентов). Да и общее количество набранных ей баллов – 22 очка за четыре сета – тоже не совсем обычный для нее уровень результативности. Во всяком случае, в дуэли диагональных она в этот вечер явно проиграла шведской оппонентке из «Конельяно» Изабель Хок, которая, набрав 26 очков, внесла огромный вклад в победу своей команды. Но главным героем этой встречи стоит все-таки признать тренера Даниэле Сантарелли, который, сдержав Бошкович, смог лишить «Эджзаджибаши» его главного козыря в атаке.
Перед началом этой встречи обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, но надо было видеть, как радовались итальянки, завоевав победное очко. Ведь эта победа позволила им избежать встречи в полуфинале с суперзвездным турецким «Вакифбанком».
«Вакифбанк» на групповой стадии избежал каких-либо проблем, одержав две уверенные победы со счетом 3:0 – над казахским «Куанышем» и бразильским «Гердау Минас». Команда главного тренера Джованни Гуидетти имеет настолько яркий состав, что пока не очень видно, за счет чего у кого-то из соперников может получиться ее остановить. В прошлом сезоне «Вакифбанк» выиграл и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, а после этого фантастического успеха еще и усилился великолепной Паолой Эгону. Одна из двух лучших в мире диагональных - Эгону, блестящая доигровщица и капитан сборной Бразилии Габи, опытная и стабильная центральная блокирующая, олимпийская чемпионка Токио-2020 Чиака Огбогу – «Вакифбанк» выглядит командой без слабых мест. Единственной проблемной позицией у нее может оказаться амплуа связующей, так как основная разыгрывающая турецкой команды Джансу Озбай в матче групповой стадии получила очень болезненную травму плеча, и пока неясно, насколько она будет готова сыграть в полуфинале.
В целом накануне турецкого дерби в полуфинале ясно одно. Если у «Вакифбанка» запас прочности таков, что даже не в лучший день Эгону команда Гуидетти все равно остается суперклубом, то у «Эджзаджибаши» ситуация иная. Тут от состояния и игры Тияны Бошкович зависит гораздо больше. И еще одного права на ошибку после поражения от «Конельяно» ни у нее самой, ни у ее команды уже нет.
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