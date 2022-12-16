Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди женщин: Бошкович и Эгону встретятся уже в полуфинале

В субботу, 17 декабря, на женском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, проходящем в турецкой Анталье, начнется стадия плей-офф**.** В первом из полуфиналов итальянский «Конельяно» сыграет с бразильским «Гердау Минас», а во втором состоится турецкое дерби – «Вакифбанк» против «Эджзаджибаши». Дополнительную интригу матчу турецких команд придает ожидающееся противостояние суперзвезд мирового волейбола – итальянка Паола Эгону, с этого сезона выступающая за «Вакифбанк», сыграет против самого ценного игрока чемпионата мира-2022 сербки Тияны Бошкович, которая является капитаном «Эджзаджибаши».

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Превью клубного чемпионата мира 2022 среди женщин можно прочитать здесь

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Тренер и звезда

Два турецких суперклуба сошлись уже в полуфинале, так как «Эджзаджибаши» занял лишь второе место в своей предварительной группе, уступив со счетом 1:3 итальянскому «Конельяно». У этого матча был свой очень интересный подтекст, ведь главный тренер команды из Италии Даниэле Сантарелли на недавнем чемпионате мира привел к золотым медалям сборную Сербии – ту самую, главной звездой которой была именно Тияна Бошкович. И вот теперь они оказались по разные стороны волейбольной сетки, и, если кто и мог придумать, как противостоять неудержимой Бошкович, - так только прекрасно знающий ее по совместной работе Сантарелли. Итальянскому тренеру, похоже, удалось решить эту почти неразрешимую проблему. Во всяком случае, в первой партии Бошкович была мало похожа сама на себя, набрала всего три очка, и в концовке сета при счете 10:19 главный тренер «Эджзаджибаши» Ферхат Акбаш даже заменил своего лидера и капитана – видимо, для какой-то «перезагрузки».

Она действительно произошла, и во второй партии Бошкович уже стала довольно стабильно набирать очки, хотя и с далекой от привычных цифр эффективностью атак (в целом по матчу у сербки этот показатель составил лишь 15 процентов). Да и общее количество набранных ей баллов – 22 очка за четыре сета – тоже не совсем обычный для нее уровень результативности. Во всяком случае, в дуэли диагональных она в этот вечер явно проиграла шведской оппонентке из «Конельяно» Изабель Хок, которая, набрав 26 очков, внесла огромный вклад в победу своей команды. Но главным героем этой встречи стоит все-таки признать тренера Даниэле Сантарелли, который, сдержав Бошкович, смог лишить «Эджзаджибаши» его главного козыря в атаке.

Перед началом этой встречи обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, но надо было видеть, как радовались итальянки, завоевав победное очко. Ведь эта победа позволила им избежать встречи в полуфинале с суперзвездным турецким «Вакифбанком».