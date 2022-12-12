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Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди мужчин. Итоги: первый трофей «Перуджи», Джианнелли – снова MVP

Итальянская «Перуджа» впервые в своей истории выиграла клубный чемпионат мира, завершившийся в бразильском Бетиме 

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineВолейбол
Simone Giannelli
(Фото © LiveMedia/Bianca Simonetti / ipa-agency.net)

В финальном матче клубного чемпионата мира 2022 года по волейболу, который прошел в Бетиме с 7 по 11 декабря, «Перуджа» в итальянском дерби одержала победу над командой «Трентино» - 3:1. Третьим призером турнира стали волейболисты бразильского «Сада Крузейро», с таким же счетом обыгравшие в матче за «бронзу» своих соотечественников из команды «Итамбе Минас».

Финал равных соперников

На пути к финалу волейболисты «Перуджи» отдали соперникам всего один сет, и сделали это в матче с командой «Сада Крузейро», защищавшей на нынешнем турнире свой завоеванный год назад титул. Однако на сей раз турнир для многолетнего лидера бразильского клубного волейбола не сложился – «Сада Крузейро» не только уступил в группе 1:3 «Перудже», но и был буквально разгромлен в полуфинале в трех сетах «Трентино», причем счет партий не оставлял сомнений в подавляющем превосходстве итальянцев – 25:13, 25:22, 25:17.

Финал клубного чемпионата мира 2022 получился по-настоящему драматичным. После первого сета, проигранного его командой - 20:25, главный тренер «Перуджи» Андреа Анастази пошел на радикальный шаг. Он заменил одну из главных звезд своей команды – поляка Камила Семенюка - на украинца Олега Плотницкого. И эта перестановка стала одним из ключевых факторов матча. С помощью блестяще дирижировавшего атаками своей команды связующего Симоне Джианнелли Плотницкий набрал в этой встрече 15 очков, уступив по результативности в своей команде только ее капитану Вильфредо Леону (у него 17 баллов).

У «Трентино» в этот вечер нашлись свои лидеры – прежде всего, Алессандро Миккелетто и опытнейший Матей Казийски, который сражался за рекордную пятую золотую медаль клубного чемпиона мира в своей карьере. Соперники были абсолютно равны, и судьбу каждого из двух следующих сетов решили буквально один-два розыгрыша. Но оба раза в концовках чуть точнее оказались волейболисты «Перуджи» - 25:23 и 27:25. И лишь в четвертом сете подопечным Андреа Анастази удалось склонить в свою пользу чашу весов без особых затрат нервной энергии: 25:19 – и «Перуджа» впервые в своей истории становится клубным чемпионом мира.

Джианнелли - дважды MVP

- Каждый игрок нашей команды уже побывал на площадке на нынешнем турнире, и сегодня все они были нам очень нужны. Нам пришлось внести много изменений в игру по ходу матча, и команда очень хорошо и правильно на это отреагировала. У «Перуджи» действительно очень сильный состав, и я стараюсь сделать с ним все возможное для достижения результата, хотя каждый раз бывает непросто найти правильные решения. Выиграть все 20 первых матчей нынешнего сезона, а теперь и поднять над головой трофей клубного чемпионата мира – это невероятно! – сказал сразу после победного финала главный тренер Андреа Анастази.

MVP клубного чемпионата мира-2022 был признан связующий «Перуджи» Симоне Джианнелли. 26-летний волейболист установил в этом году уникальное достижение, став самым ценным игроком и чемпионата мира-2022 среди национальных сборных, на котором Италия завоевала золотые медали, и чемпионата мира среди клубов.

Все результаты клубного чемпионата мира 2022 года среди мужских команд можно посмотреть здесь.

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