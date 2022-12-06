Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди мужчин: что ждать и где смотреть

С 7 по 11 декабря в бразильском городе Бетим состоится клубный чемпионат мира среди мужчин
В мужском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, который пройдет в бразильском Бетиме с 7 по 11 декабря, примут участие шесть команд. В этом году география турнира не слишком обширна, и эти клубы представляют всего три страны: три из них – бразильские, два – итальянские и один – из Ирана.
На предварительной стадии шесть команд-участниц разбиты на две группы, и их состав выглядит так.
Группа А: «Сада Крузейро» (Бразилия), «Волей Рената» (Бразилия), «Перуджа» (Италия)
Группа В: «Итамбе Минас» (Бразилия), «Пайкан» (Иран), «Трентино» (Италия)
С 7 по 9 декабря пройдут матчи в группах, по итогам которых по две команды из каждой тройки выйдут в плей-офф. 10 декабря состоятся полуфиналы, а на следующий день – финал и матч за третье место. Обладатель трофея определится в воскресенье, 11 декабря, поздно вечером по европейскому времени.
Действующим чемпионом мира среди клубов является бразильский «Сада Крузейро», который год назад в финале (он также, как и на сей раз, проводился в Бетиме) одержал победу в трех сетах над итальянской «Чивитановой». Любопытно, что тогда бразильцы взяли у «Чивитановы» реванш, так как эти же две команды в 2019-м играли в решающем матче предыдущего клубного чемпионата мира, и тогда сильнее оказались итальянцы – 3:1. Третьего подряд финала в таком составе теперь не случится, так как Италию в нынешнем розыгрыше представляют два других клуба.
Хотя принципиальное противостояние Бразилии и Италии продолжится и на этот раз. Клубные чемпионаты мира проводятся с 1989 года (с паузой, которая длилась с 1992 по 2009 годы), и из 16 состоявшихся розыгрышей 14 выиграли клубы именно из этих двух стран: 10 раз - итальянские, четырежды – бразильский «Сада Крузейро». При всем уважении к иранскому «Пайкану» можно предположить, что эта тенденция доминирования двух стран, скорее всего, продлится и в 2022 году.
Добавим, что среди участников нынешнего клубного чемпионата мира – два самых титулованных клуба в истории этого турнира: «Трентино» выигрывал трофей пять раз, «Сада Крузейро» - четыре.
В составах команд, которые принимают участие в нынешнем клубном чемпионате мира, множество настоящих звезд мирового волейбола. В частности, в составе «Перуджи» на площадку выйдет самый ценный игрок недавнего чемпионата мира – связующий сборной Италии Симоне Джианелли.
При наличии в составе «Сада Крузейро» опытнейших Лукаса Сааткампа и Уоллеса, выигравших со сборной Бразилии Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, нынешним лидером этой команды можно считать 25-летнего кубинца Мигеля-Анхеля Лопеса. Год назад именно он был признан MVP клубного чемпионата мира, и теперь вновь готов защищать не только командный, но и личный трофей.
Уникальное достижение в этом году может установить болгарский волейболист Матей Казийски. Он уже четырежды – с 2009-го по 2012-й годы - выигрывал с «Трентино» клубный чемпионат мира (в 2009-м Казийски был признан и самым ценным игроком турнира). И вот после возвращения в итальянскую команду легендарный нападающий готов побороться за свой рекордный пятый титул на этом турнире.
Все матчи клубного чемпионата мира 2022 года можно смотреть на официальном видеоканале Международной федерации волейбола по подписке.
Расписание матчей клубного чемпионата мира 2022 и результаты смотрите здесь.
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