Волейбол. Клубный чемпионат мира 2022 среди мужчин: что ждать и где смотреть

В мужском клубном чемпионате мира 2022 года по волейболу, который пройдет в бразильском Бетиме с 7 по 11 декабря, примут участие шесть команд. В этом году география турнира не слишком обширна, и эти клубы представляют всего три страны: три из них – бразильские, два – итальянские и один – из Ирана.

Самые титулованные – «Сада Крузейро» и «Трентино»

На предварительной стадии шесть команд-участниц разбиты на две группы, и их состав выглядит так.

Группа А: «Сада Крузейро» (Бразилия), «Волей Рената» (Бразилия), «Перуджа» (Италия)

Группа В: «Итамбе Минас» (Бразилия), «Пайкан» (Иран), «Трентино» (Италия)

С 7 по 9 декабря пройдут матчи в группах, по итогам которых по две команды из каждой тройки выйдут в плей-офф. 10 декабря состоятся полуфиналы, а на следующий день – финал и матч за третье место. Обладатель трофея определится в воскресенье, 11 декабря, поздно вечером по европейскому времени.

Действующим чемпионом мира среди клубов является бразильский «Сада Крузейро», который год назад в финале (он также, как и на сей раз, проводился в Бетиме) одержал победу в трех сетах над итальянской «Чивитановой». Любопытно, что тогда бразильцы взяли у «Чивитановы» реванш, так как эти же две команды в 2019-м играли в решающем матче предыдущего клубного чемпионата мира, и тогда сильнее оказались итальянцы – 3:1. Третьего подряд финала в таком составе теперь не случится, так как Италию в нынешнем розыгрыше представляют два других клуба.

Хотя принципиальное противостояние Бразилии и Италии продолжится и на этот раз. Клубные чемпионаты мира проводятся с 1989 года (с паузой, которая длилась с 1992 по 2009 годы), и из 16 состоявшихся розыгрышей 14 выиграли клубы именно из этих двух стран: 10 раз - итальянские, четырежды – бразильский «Сада Крузейро». При всем уважении к иранскому «Пайкану» можно предположить, что эта тенденция доминирования двух стран, скорее всего, продлится и в 2022 году.

Добавим, что среди участников нынешнего клубного чемпионата мира – два самых титулованных клуба в истории этого турнира: «Трентино» выигрывал трофей пять раз, «Сада Крузейро» - четыре.