Виктор Санеев – обладатель уникального олимпийского достижения в тройном прыжке 

Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр в тройном прыжке. Единственный в своей дисциплине, за всю ее историю.

Виктор Санеев ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Его первая победа на Играх стала первой в тройном прыжке для советской легкой атлетики. В Мехико-1968 ученик сухумского тренера Акопа Карселяна и подопечный призера Игр Витольда Креера, ставшего тренером сборной страны, Виктор Санеев выиграл в последней попытке. Весь финальный турнир прыгуны держали публику и друг друга в напряжении. В третьей попытке дебютант Игр, чемпион СССР прыгнул на 17,23. И этот прыжок зафиксировал уже третий мировой рекорд в соревновании в Мехико (!): за день до этого итальянец Джузеппе Джентили установил рекорд в 17,10 метра в квалификации, а в финале прыгнул на 17,22. Но на этом череда рекордных достижений не прекратилась. Бразилец Нельсон Пруденсио сделал свою победу на Играх-1968 почти реальной: 17,27. Но в последней, шестой, попытке Санееву удался прыжок на 17,39. Четвертый рекорд за день позволил советскому атлету завоевать золото.

Через четыре года, в Мюнхене в 1972-м, Виктор Санеев ошеломил всех результатом уже в первой попытке – 17,35. Этот прыжок и стал победным для уже двукратного олимпийского чемпиона.

В Монреале-1976 из участников Игр-1968 выступал лишь он один. В 1972-м ему противостоял новый рекордсмен Педро Перес (Куба), в этот раз – Жуан Карлуш ди Оливейра из Бразилии.

Санеев стал лидировать после третьей попытки, в которой улетел на 17,06. Затем вышел вперед американец Джеймс Баттс (17,18), но в пятой попытке олимпийский чемпион-1968 и 1972 смог вырвать победу – 17,29.

На открытии Игр-1980 в Москве именно Санееву выпала честь внести на стадион факел с олимпийским огнем. Там же он выиграл свою четвертую олимпийскую медаль подряд — в этот раз серебряную.

Завершив спортивную карьеру, Виктор Санеев работал в родной Грузии, тренером в обществе «Динамо», стал автором книги «Четвертая вершина», а в 1990-е уехал в Австралию. Выиграть три Олимпиады в тройном прыжке больше не удалось пока никому…