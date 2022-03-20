Велоспорт. «Вуэльта Каталонии»-2022: что ждать и где смотреть

Многодневная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии» пройдет с 21 по 27 марта 2022 года в 101-й раз в своей истории. На сей раз задача для настоящих горовосходителей в борьбе за победу в генеральной классификации будет облегчена, ведь в расписании не запланирована индивидуальная гонка на время. Главными фаворитами в такой ситуации можно назвать Найро Кинтану, Ричарда Карапаса и Саймона Йейтса. Хотя вполне может всех удивить и 41-летний суперветеран Алехандро Вальверде.

Кстати, Вальверде выигрывал «Вуэльту Каталонии» трижды, в последний раз не так и давно - в 2018 году. В 2020-м многодневка не проводилась из-за коронавирусных ограничений, а в 2021 году завершилась победой Адама Йетса, опередившего на 45 секунд Ричи Порта и на 49 секунд Герайнта Томаса. Но в прошлом сезоне специалисты в гонках раздельного старта получили преимущество за счет индивидуальной гонки почти на 20 км. Сейчас же вся борьба развернется в горах.

Скорее всего, судьба генеральной классификации решится на третьем и четвертом этапах с горными финишами. Финальный подъем третьего этапа на Ла-Молину будет протяженностью 9 километров с уклоном в 6 процентов. А на следующий день финиш в Бои-Таоль станет, вероятно, главным испытанием для участников – 14,2 километра с градиентом 5,5 процента. В принципе, два финальных этапа также могут что-то изменить в итоговом зачете, однако там все же отрывы маловероятны. В том числе и на заключительном этапе в Барселоне.

Из фаворитов можно выделить Саймона Йейтса – брат-близнец прошлогоднего чемпиона находится в великолепной форме. Что доказал совсем недавно на «Париж – Ницца», где выиграл финальный этап, уступив в генеральной классификации только Приможу Рогличу. Кинтана, Карапас, Джей Хиндли, Марк Солер и Вальверде не сильны в гонках на время, зато способны на многое в горах. Как, впрочем, и Якуб Фульсанг с Эстебаном Чавесом. Хотя не совсем понятно, в какой все эти горняки форме, разве что Кинтана и Хиндли замкнули топ-5 общего зачета на «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико» соответственно.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Вуэльта Каталонии»-2022 (Volta Ciclista a Catalunya), Испания

21 – 27 марта

21 марта, понедельник

1-й этап. Cан-Фелиу-де-Гишольс - Cан-Фелиу-де-Гишольс (171,2 км). Равнинный

22 марта, вторник

2-й этап. Ла-Эскала - Перпиньян (202,4 км), Равнинный

23 марта, среда

3-й этап. Перпиняьн – Ла-Молина (161,1 км). Горный

24 марта, четверг

4-й этап. Ла Сеу д’ Уржель – Бои-Тауль (166,7 км). Горный

25 марта, пятница

5-й этап. Ла Побла де Сегур - Виланова-и-ла-Желтру (206,3 км). Равнинный

26 марта, суббота

6-й этап. Коста-Дорада – Коста-Дорада (167,6 км). Среднегорный

27 марта, воскресенье

7-й этап. Барселона - Барселона (138,6 км). Среднегорный

Прямые трансляции гонки «Вуэльта Каталонии»-2022 смотрите ежедневно с 17:15 (27 марта – в 13.30) в Eurosport Player