Велоспорт. «Тур Страны Басков»-2022: что ждать и где смотреть

С 4 по 9 апреля 2022 года на испанских дорогах пройдет одна из самых ярких недельных велогонок Мирового тура – «Тур Страны Басков». В прошлом году все решилось на заключительном этапе, где преуспел словенец Примож Роглич, финишировавший втором и выигравший генеральную классификацию, а его не менее знаменитый соотечественник Тадей Погачар замкнул, в итоге, топ-3. На сей раз Роглич будет защищать свой титул, а Погачар предпочел сконцентрироваться на классических апрельских однодневных гонках. Но и без него от конкурентов Рогличу отбоя не будет – победитель недавней «Вуэльты Каталонии» Серхио Игита, Адам Йейтс, Александр Власов, Жюлиан Алафилипп и многие другие сильные гонщики настроены побороться за первое место.

В прошлом сезоне перед последним этапом довольно сенсационно лидировал Брендон Макналти, но он не выдержал тяжелейшего заключительного этапа и вылетел из топ-10. В итоге, Роглич опередил в общем зачете товарища по команде Team Jumbo–Visma Йонаса Вингегора на 52 секунды, Погачар из UAE Team Emirates отстал на минуту и 7 секунд.

На сей раз олимпийский чемпион Игр в Токио в гонке с раздельного старта Роглич также считается фаворитом № 1. В нынешнем сезоне он уже отметился выигрышем «Париж – Ниццы» и не намерен на этом останавливаться. Да и команда у него мощная, с тем же Вингегором в роли вице-капитана. Хотя BORA-Hansgrohe также выглядит очень сильно, ведь в составе команды на «Тур Страны Басков» заявлены сразу три классных горняка – Власов, Эмануэль Бухман и, конечно же, Игита. Колумбиец произвел фурор на «Вуэльте Каталонии», правда, там не было индивидуальной гонки на время, а «Тур Страны Басков» начнется, пусть с короткой, но все же «разделки». Наверняка есть амбиции и у Давида Годю, Адама Йейтса и Алафилиппа.

Серхио Игита готов бросить вызов Приможу Рогличу Фото © 2021 Getty Images

Что касается ключевых моментов предстоящей гонки, то все наверняка решится на двух заключительных горных этапах. На пятом этапе в концовке ожидается подъем (6,7 км со средним градиентом 5,6 процента), спуск, а затем короткий финальный подъем. Заключительный шестой этап с семью категорийными (!) подъемами завершится финишем в гору 4,5 км с градиентом 8,8 с очень коротким спуском.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Тур Страны Басков»-2022 (*Itzulia Basque Country*), Испания

4 – 9 апреля

время начала - московское

4 апреля, понедельник

1-й этап. Хондаррибия - Хондаррибия (7,5 км). Индивидуальная гонка на время

5 апреля, вторник

2-й этап. Лейца - Виана (207,9 км), Равнинный

6 апреля, среда

3-й этап. Лаудио – Амуррио (181,7 км). Холмистый

7 апреля, четверг

4-й этап. Витория-Гастейс – Замудио (185,6 км). Холмистый

8 апреля, пятница

5-й этап. Замудио - Маллабия (163,8 км). Горный

9 апреля, суббота

6-й этап. Эйбар – Аррате (136,7 км). Горный

Прямые трансляции гонки «Тур Страны Басков»-2022 смотрите ежедневно с 16:30 (5 апреля– с 16.00) в Eurosport Player