Велоспорт. «Тур Швейцарии» 2022: что ждать и где смотреть

С 12 по 19 июня 2022 года состоится 85-й «Тур Швейцарии», который, как и проходящий чуть ранее «Критериум Дофине» рассматривается велогонщиками в качестве репетиции «Тур де Франс». Гонка в этом году соберет мощный состав – среди участников можно выделить Александра Власова, Ремко Эвенпула, Герайнта Томаса, Адама Йейтса и трехкратного чемпиона «Тура Швейцарии» Руя Кошту. Правда, прошлогодний победитель Ричард Карапас в нынешнем сезоне гонку пропускает.

«Тур Швейцарии» впервые состоялся в 1933 года. С учетом этапов в швейцарских Альпах здесь частенько побеждали «генеральщики», успешно выступавшие и на легендарной «Большой петле». В частности, знаменитый Каннибал Эдди Меркс. В 21 веке трижды чемпионом становился Кошта (с 2012 по 2014 годы), есть португалец среди участников и на сей раз. Но 35-летний велопрофи в нынешнем сезоне отметился только третьими местами на «Туре Омана» и «Туре Саудовской Аравии». Не столь силен нынче и экс-чемпион «Тур де Франс» Томас, зато Власов, в нынешнем сезоне выигравший «Вуэльту Валенсии» и «Тур Романдии», в сезоне 2022 года чрезвычайно хорош. «Тур Швейцарии» станет для российского гонщика, выступающего в нейтральном статусе, проверкой перед дебютным «Тур де Франс».

Также не стоит сбрасывать со счетом и товарища Власова по команде BORA-hansgrohe Серхио Игиту, Иона Изагирре, Тибо Пино, Даниэля Мартинеса, Адама Йейтса, Эвенпула, олимпийского чемпиона Токио в маунтинбайке Тома Пидкока, Алексея Луценко и Якоба Фульсанга. Кроме того, интерес вызывает возвращение в строй трехкратного чемпиона мира в шоссейной групповой гонке Петера Сагана, который из повторного заболевания ковидом не сумел хорошо подготовиться к сезону и брал весной дополнительный перерыв из-за плохого самочувствия.

Трехкратный чемпион мира Петер Саган все еще способен показывать классные результаты Фото © 2018 Getty Images

В первые дни гонки рельеф будет относительно щадящий, основные события в борьбе за общий зачет должны развернуться на трех заключительных этапах – двух горных и финальной холмистой «разделке» на 25,6 км. Шестой этап станет, по мнению многих, самым сложным – участникам предстоит в общей сложности более 40 километров горовосхождения и финиш на вершине Моосальп. Впрочем, и седьмой этап – далеко не подарок, к тому же также завершится горным финишем (на вершине Мальбун).

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Тур Швейцарии» 2022 (Tour de Suisse), Швейцария

5 – 12 июня

время начала - московское

12 июня, воскресенье

1-й этап. Кюснахт - Кюснахт (178 км). Холмистый

13 июня, понедельник

2-й этап. Кюснахт - Аеш (199 км). Холмистый

14 июня, вторник

3-й этап. Аеш – Гренхен (177 км). Среднегорный

15 июня, среда

4-й этап. Гренхен – Брюннен (191 км). Равнинный

16 июня, четверг

5-й этап-Амбри – Новаззано (193 км). Холмистый

17 июня, пятница

6-й этап. Локарно - Моосальп (180 км). Горный

18 июня, суббота

7-й этап. Амбри – Мальбун (196 км). Горный

19 июня, воскресенье

8-й этап. Вадуц – Вадуц (25,6). Индивидуальная гонка на время

Прямые трансляции гонки «Тура Швейцарии» 2022 (12 – 16 июня – в 16:35, 17 июня – в 15:10) смотрите в Eurosport Player