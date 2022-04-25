Велоспорт. «Тур Романдии»-2022: что ждать и где смотреть

Традиционная, 75-я по счету многодневная велогонка Мирового тура «Тур Романдии» пройдет в Швейцарии с 26 апреля по 1 мая 2022 года. Прошлогодний чемпион, экс-победитель «Тур де Франс» Герайнт Томас намерен защищать свой титул, есть среди участников и знаменитый четырехкратный чемпион «Большой петли» Крис Фрум, а также такие мастера недельных гонок как Серхио Игита и Ион Изарирре.

В отличие от многих недельных туров на «Туре Романдии», впервые проведенном еще в 1947 году, обычно хорошо смотрятся мастера раздельного старта, само собой, обладающие достойной горной подготовкой. Еще бы, ведь из шести соревновательных дней один обычно приходится на пролог, а еще один на индивидуальную гонку на время. В 2018 и 2019 годах здесь побеждал олимпийский чемпион Токио в гонке с раздельного старта Примож Роглич, в 2017-м – Ричи Порт. И только Наиро Кинтана в 2016 году несколько выбивается из этого списка чемпионов-раздельщиков. В прошлом сезоне прекрасный раздельщик Томас опередил на 28 секунд Порта и на 38 секунд – Фаусто Маснаду.

В нынешнем сезоне исключений из привычного графика не будет – 26 апреля «Тур Романдии» стартует прологом в Лозанне на 5,1 км, а завершится все «разделкой» на 15,8 км. Королевским станет четвертый этап 30 мая с финишем в Цинале с несколькими подъемами первой категории и горным финишем. Кстати, гонка с раздельного старта 1 мая также будет в подъем, на последних километрах средний градиент возрастет до восьми процентов.

Прошлогодний чемпион и второй призер Томас и Порт вновь сразятся за победу в генеральной классификации, победитель «Вуэльты Каталонии»-2022 Игита наверняка попробует «пошуметь» на горном этапе, как и второй призер недавнего «Тура Страны Басков» Изагирре. Интересно также посмотреть на Давида де ла Круза, Дамиано Карузо, Тибо Пино, Ригоберто Урана и, конечно же, Фрума. Хотя последний после тяжелых травм 2019 года до сих пор не восстановил свои максимальные кондиции. Но не забудем, что Крис выигрывал «Тур Романдии» дважды – в 2013 и 2014 годах.

Крис Фрум сейчас не так хорош, как несколько лет назад Фото © 2017 Getty Images

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Тур Романдии»-2022 (Tour de Romandie)*, Швейцария*

26 апреля – 1 мая

время начала - московское

26 апреля, вторник

Пролог. Лозанна - Лозанна (5,1 км). Пролог

27 апреля, среда

1-й этап. Ла-Гранд-Берош – Ромон (178,4 км). Холмистый

28апреля, четверг

2-й этап. Эшален – Эшален (168,2 км). Холмистый

29 апреля, пятница

3-й этап. Валброй - Валброй (164,8 км). Холмистый

30 апреля, суббота

4-й этап. Эгль – Циналь (180,1 км). Горный

1 мая, воскресенье

5-й этап. Эгль – Виллар (15,8 км). Индивидуальная гонка на время

Прямые трансляции гонки «Тура Романдии»-2022 смотрите ежедневно в Eurosport Player, с 26 по 29 апреля – с 16:30, 30 апреля – с 15:00, 1 мая – с 14:45