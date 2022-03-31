Велоспорт. «Тур Фландрии» - 2022: что ждать и где смотреть

Знаменитая велогонка «Тур Фландрии» состоится 3 апреля 2022 года уже в 106-й раз в истории. Главная особенность легендарного велосипедного Монумента – огромное количество подъемов, в основном мощеных брусчаткой. Выдержать такой экстремальный заезд на максимальных скоростях удается немногим, поэтому неудивительно, что в последние годы на финише победы добывались либо в сольных отрывах из лидирующей группы, либо в дуэльном спринте, как это случилось в 2020-м и в 2021-м. На сей раз среди главных фаворитов одной из самых престижных гонок Мирового тура все те же мастера классических однодневок – Матье Ван дер Пул, Каспер Асгрин, Ваут ван Арт и, естественно, великолепный многодневщик Тадей Погачар, похоже, способный блистать в гонках любого формата.

«Тур Фландрии» также известен как De Ronde или Тур в переводе на русский язык. Впервые, напомним, эту сложнейшую гонку провели в 1913 году, а с 1919-го она не прерывалась вообще. Не стал исключением и коронавирусный сезон-2020, пусть ее и пришлось перенести из-за ограничений на вторую половину октября. Главной визитной карточкой Тура Фландрии всегда были и остаются многочисленные короткие крутые подъемы. Причем если два последних сезона маршрут был немного сокращен (241 км в 2020-м и 254,3 км в 2021-м), то на сей раз мы увидим полную дистанцию со всеми традиционными препятствиями для гонщиков.

В предстоящей гонке протяженностью 275,5 запланировано 18 подъемов. Стартует «Тур Фландрии»-2022 из Антверпена, а дебютное испытание булыжниками им встретится примерно после 100 км пути. По традиции первая половина гонки станет своеобразным разогревом. Но затем подъемы с брусчаткой будут все более сложными и частыми. Испытанием станет связка из четырех горок, начиная с Моленберга и заканчивая Валкенбергом, после которого останется еще 88,5 км до финиша.

Матье ван дер Пул - один из главных фаворитов "Тура Фландрии"-2022 Фото © NVE

Затем после небольшой передышки велопрофи ожидает вершина Круисберг / Хотонд и сложнейшая классическая связка из Ауде Кваремонта и Патерберга. Ауде Кваремонт – подъем протяженностью 2,2 км, в основном по брусчатке, пусть и со скромным средним градиентом 4,2 процента. Зато Патерберг, хоть и составляет всего 400 м, очень крут – 12,9 процента средний градиент и 20,3 процентов – максимальный. Финишный участок примерно в 13 км будет без неровностей, но к тому моменту решающий отбор уже, безусловно, произойдет.

В 2020 и 2021 годах ближе к финальному отрезку гонки в отрыве оказывались по три гонщика. В позапрошлом сезоне впереди были Ван дер Пул, ван Арт и Жюлиан Алафилипп. Последний столкнулся с мотоциклом и упал, а в дуэльном спринте Ван дер Пул опередил ван Арта. В 2021 году тройку лидеров составляли Ван дер Пул, ван Арт и Каспер Асгрин. Тогда до решающей «разборки» не доятнул ван Арт, а Асгрин в сражении за победу превзошел Ван дер Пула. В нынешнем сезоне Ван дер Пул и ван Арт уже выиграли в Бельгии в конце марта по «классике» Мирового тура – Матье победил на «Дварс дор Фландерен», а Ваут – на «E3 Саксо Банк Классик». Также способен на многое Погачар, первенствовавший на «Страде Бьянко». Естественно, нельзя списывать со счетом Асгрина, олимпийского чемпиона Игр в Токио по маунтинбайку Том Пидкока, Мадса Педерсена и Тиша Бенота.

Велоспорт. Мировой тур. Мужчины. Однодневная гонка «Тур Фландрии»-2022 (Ronde van Vlaanderen –Tour des Flandres), Бельгия. Мужчины.

3 апреля, воскресенье

Мужчины. Начало в 11:00. Женщины. Начало в 17:45 (прямая трансляция –в Eurosport Player)