Велоспорт. Расписание «Джиро д’Италия»-2022

Первая в сезоне 2022 года трехнедельная велогонка «Джиро д’Италия» пройдет с 6 по 29 мая. Стартует итальянский Гранд-тур 6 мая в Будапеште, а завершится 29 мая в Вероне.

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На 105-й «Джиро» запланировано две индивидуальные гонки на время (на первом и заключительном 21-м этапах), а также множество горных этапов, большинство которых по традиции пройдет во второй половине супермногодневки. Суммарная протяженность маршрута составит 3437 километров, что всего на 13 км меньше, чем годом ранее. Не исключено, что все решится только 28 и 29 мая, когда участников будут ждать сначала горный этап с финишем на перевале Федайо, а затем «разделка» в Вероне. Olympics представляет расписание «Джиро д’Италия»-2022.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Джиро д’Италия»-2022 (Giro d'Italia)*, Италия. Расписание этапов*

6 – 29 мая

6 мая, пятница

1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный

7 мая, суббота

2-й этап. Будапешт - Будапешт (9,2 км), Индивидуальная гонка на время

8 мая, воскресенье

3-й этап. Капошвар - Балатонфюред (201 км). Равнинный

10 мая, вторник

4-й этап. Авола – Этна (166 км). Горный

11 мая, среда

5-й этап. Катания – Мессина (172 км). Равнинный

12 мая, четверг

6-й этап. Палми – Скалеа (192 км). Равнинный

13 мая, пятница

7-й этап. Диаманте – Потенца (196 км). Промежуточный

14 мая, суббота

8-й этап. Неаполь - Неаполь (153 км), Холмистый

15 мая, воскресенье

9-й этап. Исерния - Блокхаус (191 км). Горный

17 мая, вторник

10-й этап. Пескара - Иези (196 км). Холмистый

18 мая, среда

11-й этап. Сантарканжело-ди-Романья – Реджио-Эмилия (203 км). Равнинный

19 мая, четверг

12-й этап. Парма – Генуя (204 км). Промежуточный

20 мая, пятница

13-й этап. Сан-Ремо– Кунео (150 км). Равнинный

21 мая, суббота

14-й этап. Сантена - Турин (147 км), Горный

22 мая, воскресенье

15-й этап. Ривароло Канавезе – Конье (177 км). Горный

24 мая, вторник

16-й этап. Сало - Апирика (202 км). Горный

25 мая, среда

17-й этап. Понте-ди-Леньо – Лавароне (168 км). Горный

26 мая, четверг

18-й этап. Борго Вальсугано - Тревизо (152 км). Равнинный

27 мая, пятница

19-й этап. Марано Лагунаре – Сантуарио ди Кастельмонте (178 км). Горный

28 мая, суббота

20-й этап. Беллуно – Мармоладо (Пассо Федайя) (168 км), Горный

29 мая, воскресенье

21-й этап. Верона – Верона (17,4 км). Индивидуальная гонка на время

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