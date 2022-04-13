Велоспорт. «Париж - Рубе»-2022: что ждать и где смотреть

Пик классических однодневных велогонок в сезоне 2022 года придется на 17 апреля – именно в эту дату состоится третий (из пяти) и самый престижный Монумент – «Париж - Рубе» (Paris–Roubaix), занимательную историю которой читайте здесь. Главным фаворитом знаменитого Северного Ада многие считают Матье Ван дер Пула, но удастся ли ему после победы на «Туре Фландрии» выиграть и вторую эпическую классическую гонку в течение буквально пары недель, большой вопрос.

Впервые «Париж – Рубе» состоялась в 1896 году и не зря к настоящему моменту стала легендарной. Справиться с сочетанием булыжников и бездорожья удается далеко не всем, а уж победить… В 2021 году это получилось у Сонни Кольбрелли, но итальянскому велопрофи уже точно не удастся защитить свой титул. Виной тому серьезные проблемы со здоровьем – в конце марта после завершения горного этапа «Вуэльты Каталонии», где он финишировал вторым, Кольбрелли потерял сознание. Позднее выяснилось, что у Сонни была сердечная аритмия, ему установили дефибриллятор «для коррекции работы сердца в крайних случаях». Вполне логично, что 31-летний велопрофи с большой осторожностью думает о своем возвращении в велогонки и в «Париж – Рубе»-2022 участие не примет.

Добавим, что нынешняя гонка пройдет в классические сроки впервые за три года. В 2020-м «Париж – Рубе» отменили из-за ковида, а в 2021 году провели в октябре. И тогда Кольбрелли на финише опередил двух товарищей по успешному отрыву – бельгийца Флориана Вермеерша и Ван дер Пула из Нидерландов. Увидим мы их и на сей раз, но Вермеерша к фаворитам все же особо не причисляют. В отличие от Матье, который, несмотря на проблемы со здоровьем в начале года, подошел к классикам в прекрасной форме. Он выиграл «Тур Фландрии» и стал четвертым на «Амстел Голд Рейс».

Нас ждет очередной непредсказуемый велосипедный триллер Фото © 2015 Getty Images

Вообще список претендентов широк – в него входят Ваут ван Арт, вылетевший из гонок на пару недель из-за ковида, Штефан Кюнг, Ян Тратник, Майкл Мэттьюс, Дилан ван Баарле и Каспер Асгрин. Хотя и сюрпризы вполне вероятны – пример Кольбрелли в 2021-м тому подтверждение. Общая протяженность дистанции на сей раз составит 257,2 км, причем 54,8 из них пройдут по брусчатке. Начнется гонка достаточно размеренно – почти со 100 км ровной дороги, но затем участки брустчатки начнут появляться с солидной регулярностью. За 16,5 километра до финиша гоншиков ждет великий и ужасный Аренбергский лес – труднопроходимый участок протяженностью более двух километров. Затем последует еще три секции брусчатки, но, по-видимому, именно Аренбергский лес станет ключевым для определения победителя «Париж – Рубе» или узкой группы претендентов.

Велоспорт. Мировой тур. Мужчины. Однодневная гонка «Париж - Рубе»-2022 (Paris–Roubaix)*, Франция*

16 апреля, суббота

Женщины. Начало трансляции в 15:15 (прямая трансляция – в Eurosport Player)

17 апреля, воскресенье

Мужчины. Начало трансляции в 11:30 (прямая трансляция – в Eurosport Player)