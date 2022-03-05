Велоспорт. «Париж – Ницца»-2022: что ждать и где смотреть

Юбилейная 80-я по счету велогонка «Париж – Ницца» пройдет с 6 по 13 марта с участием целого ряда звезд мирового велоспорта. Главным фаворитом одной из самых престижных недельных гонок Мирового тура станет Примож Роглич. Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в гонке с раздельного старта и победитель трех последних гонок «Вуэльта» в прошлом году был близок к успеху, но ему помешали два обиднейших падения на заключительном этапе.

Словенец Роглич провел действительно великолепный прошлый сезон, в котором также первенствовал еще и на «Туре Страны Басков» и завоевал серебро чемпионата мира. Но «Париж – Ницца» годичной давности стала для него худшим спортивным воспоминаем 2021 года. Примож уверенно лидировал в генеральной классификации, но два попадания в завалы отбросили его на 15 место итогового зачета. А победителем стал Максимилиан Шахман, опередивший на 19 секунд Александра Власова и на 23 секунды Иона Изагирре.

В нынешнем сезоне 32-летний Роглич наверняка постарается взять реванш и, если он подойдет к гонке в такой же форме как его соотечественник Тадей Погачар к «Туру ОАЭ», то победа более чем вероятна. Хотя конкуренция также будет очень высока – из соперников можно выделить Адама Йейтса, Ваута Ван Арта и, само собой, Власова. 25-летний велопрофи в нынешнем сезоне выступает за «Бору-Хансгроэ» и уже успел показать себя на «Туре ОАЭ», где уступил Погачару всего 54 секунды и стал четвертым. Отметим также бывшую команду Власова «Астану», где в роли капитана, скорее всего, выступит Алексей Луценко. Наверняка не собирается сдаваться и прошлогодний чемпион Шахман.

Что касается дистанции, то важнейшими в борьбе за генеральную классификацию должны стать четвертый и седьмой этапы, где гонщиков ждут соответственно «разделка» и финиш на вершине Коль де Турини протяженностью 14,9 км и средним градиентом 7,3 процента. Хотя, как показала прошлогодняя «Париж – Ницца», проиграть многодневку можно и практически на ровном месте.

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Париж – Ницца» (Paris-Nice), Франция

6 -13 марта 2022 года

время - московское

6 марта, воскресенье

1-й этап. Мантес-ла-Вилль – Мантес-ла-Вилль (159,8 км). Равнинный. Начало прямой трансляции в 17:10 (Eurosport 2, EurosportPlayer)

7 марта, понедельник

2-й этап. Ауффаргис – Орлеан (159,2 км). Равнинный. Начало прямой трансляции в 16:15 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

8 марта, вторник

3-й этап. Виерзон – Дун-ле-Палестель (190,8 км). Холмистый. Начало прямой трансляции в 16:15 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

9 марта, среда

4-й этап. Домерат – Монтлюкон (индивидуальная гонка на время, 13,4 км). Начало прямой трансляции в 16:15 (Eurosport 2, EurosportPlayer)

10 марта, четверг

5-й этап. Сэн-Жаст-Сэн-Робер – Сэн-Савер-де-Монтагут (188,8 км). Холмистый. Начало прямой трансляции в 16:15 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

11 марта, пятница

6-й этап. Кортезон – Аубагнь (223,6 км). Холмистый. Начало прямой трансляции в 16:15 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

12 марта, суббота

7-й этап. Ницца – Коль-де-Турини (155,7 км). Горный. Начало прямой трансляции в 15:30 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

13 марта, воскресенье

8-й этап. Ницца – Ницца (115,6 км). Холмистый. Начало прямой трансляции в 17:15 (Eurosport 1, EurosportPlayer)