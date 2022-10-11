Велоспорт. Мировой тур 2022. Итоги и результаты

Мировой тур 2022 года в велогонках на шоссе стартовал в феврале «Туром ОАЭ» и завершился в октябре «Ломбардией». За это время состоялось более 30 крупных однодневных, недельных и супермногодневных гонок, а также чемпионат мира. Самыми успешными, пожалуй, стали две молодые суперзвезды – 22-летний Ремко Эвенпул и 24-летний Тадей Погачар, хотя последний впервые за три года и не выиграл Гранд-тур.
Эвенпул благодаря своим выступлениям во второй половине сезона провел настоящий сезон мечты. Только в рамках Мирового тура (World tour UCI) он выиграл один из пяти Монументов «Льеж – Бастонь – Льеж», «Классику Сан-Себастьяна», а также впервые стал победителям Гранд-тура, первенствовав на «Вуэльте», и с огромным отрывом завоевал золото чемпионата мира в Вуллонгонге в групповой гонке.
В свою очередь, Погачар стал рекордсменом по победам в рамках Мирового тура-2022. На его счету успехи в однодневках «Страде Бьянке», «Гран-при Квебека» и «Ломбардии» (Монумент), а также на многодневках «Тур ОАЭ» и «Тиррено – Адриатико». Всего же на его счету 16 побед в сезоне, что позволило словенцу назвать это велосипедный год «почти превосходным». Почему почти? Дело в том, что на «Тур де Франс», где Тадей первенствовал в 2020 и 2021 годах, он на сей раз стал только вторым, уступив Йонас Вингегору.
Добавим, что и Эвенпул, и Вингегор, и триумфатор «Джиро» Джей Хиндли прежде в карьере Гранд-туры не выигрывали, хотя Вингегор и Хиндли по разу финишировали вторыми как раз на Туре и «Джиро» соответственно. Также впервые в карьере золото на ЧМ завоевали Эвенпул и Тобиас Фосс, а среди чемпионов Монументов лишь Матье ван дер Пул на «Туре Фландрии» (в 2020-м) и Тадей Погачар на «Ломбардии» (в 2021-м) имели победный опыт.
Самые престижные гонки 2022 года. Итоги
- Гранд-туры
- «Джиро д’ Италия». 1. Джей Хиндли (Австралия). 2. Ричард Карапас (Эквадор). 3. Микель Ланда (Испания). Результаты и видео смотрите здесь
- «Тур де Франс». 1. Йонас Вингегор (Дания). 2. Тадей Погачар (Словения). 3. Герайнт Томас (Великобритания). Результаты и видео смотрите здесь
- О Йонасе Вингегоре читайте здесь
- «Вуэльта Испании». 1. Ремко Эвенпул (Бельгия). 2. Энрик Мас (Испания). 3. Хуан Аюсо (Испания). Результаты и видео смотрите здесь
- О Ремко Эвенпуле читайте здесь
- Чемпионат мира по шоссейным велогонкам
- Индивидуальная гонка на время. 1. Тобиас Фосс (Норвегия). 2. Штефан Кюнг (Швейцария). 3. Ремко Эвенпул (Бельгия). Об итогах гонки читайте здесь
- Групповая гонка. 1. Ремко Эвенпул (Бельгия). 2. Кристоф Лапорт (Франция). 3. Майкл Мэтьюз (Австралия). Об итогах гонки читайте здесь
- Монументы
- «Милан – Сан-Ремо». 1. Матей Мохорич (Словения). Антони Туржис (Франция). 3. Матье ван дер Пул (Нидерланды). Об итогах гонки читайте здесь
- «Тур Фландрии». 1. Матье ван дер Пул (Нидерланды). 2. Дилан ван Барле (Нидерланды). 3. Валентин Мадуас (Франция). Об итогах гонки читайте здесь
- «Париж – Рубе». 1. Дилан ван Барле (Нидерланды). 2. Ваут ван Арт (Бельгия). 3. Валентин Мадуас (Франция). Об итогах гонки читайте здесь
- «Льеж – Бастонь – Льеж». 1. Ремко Эвенпул (Бельгия). 2. Кинтен Эрманс (Бельгия). 3. Ваут ван Арт (Бельгия). Об итогах гонки читайте здесь
- «Ломбардия». 1. Тадей Погачар (Словения). 2. Энрик Мас (Испания). 3. Микель Ланда (Испания). Об итогах гонки читайте здесь