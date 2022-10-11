Велоспорт. Мировой тур 2022. Итоги и результаты

Мировой тур 2022 года в велогонках на шоссе стартовал в феврале «Туром ОАЭ» и завершился в октябре «Ломбардией». За это время состоялось более 30 крупных однодневных, недельных и супермногодневных гонок, а также чемпионат мира. Самыми успешными, пожалуй, стали две молодые суперзвезды – 22-летний Ремко Эвенпул и 24-летний Тадей Погачар, хотя последний впервые за три года и не выиграл Гранд-тур.

Эвенпул благодаря своим выступлениям во второй половине сезона провел настоящий сезон мечты. Только в рамках Мирового тура (World tour UCI) он выиграл один из пяти Монументов «Льеж – Бастонь – Льеж», «Классику Сан-Себастьяна», а также впервые стал победителям Гранд-тура, первенствовав на «Вуэльте», и с огромным отрывом завоевал золото чемпионата мира в Вуллонгонге в групповой гонке.

В свою очередь, Погачар стал рекордсменом по победам в рамках Мирового тура-2022. На его счету успехи в однодневках «Страде Бьянке», «Гран-при Квебека» и «Ломбардии» (Монумент), а также на многодневках «Тур ОАЭ» и «Тиррено – Адриатико». Всего же на его счету 16 побед в сезоне, что позволило словенцу назвать это велосипедный год «почти превосходным». Почему почти? Дело в том, что на «Тур де Франс», где Тадей первенствовал в 2020 и 2021 годах, он на сей раз стал только вторым, уступив Йонас Вингегору.

Добавим, что и Эвенпул, и Вингегор, и триумфатор «Джиро» Джей Хиндли прежде в карьере Гранд-туры не выигрывали, хотя Вингегор и Хиндли по разу финишировали вторыми как раз на Туре и «Джиро» соответственно. Также впервые в карьере золото на ЧМ завоевали Эвенпул и Тобиас Фосс, а среди чемпионов Монументов лишь Матье ван дер Пул на «Туре Фландрии» (в 2020-м) и Тадей Погачар на «Ломбардии» (в 2021-м) имели победный опыт.

Йонас Вингегор осуществил свою мечту - выиграл "Тур де Франс"

Самые престижные гонки 2022 года. Итоги