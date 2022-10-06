Велоспорт. «Ломбардия» 2022: что ждать и где смотреть

Насыщенный велосипедный шоссейный сезон 2022 года в Мировом туре завершится 8 октября легендарной гонкой «Ломбардия», более известной как «Джиро ди Ломбардия». Один из пяти знаменитых велосипедных Монументов состоится уже в 116-й раз в истории, а среди претендентов на победу можно выделить действующего чемпиона этой гонки Тадея Погачара, триумфатора «Тур де Франс»-2022 Йонаса Вингегора и двукратного чемпиона мира Жюлиана Алафилиппа.

Однодневка с поэтическим прозвищем «Гонка падающих листьев» впервые прошла 12 ноября 1905 года, а свое привычное сейчас название получило два года спустя. Уже в начале двадцатого века «Джиро ди Ломбардия» считалась гонкой, закрывающей велосипедный сезон не только в Италии, но и в Европе. Больше всех побед (пять) на счету легендарного Фаусто Коппи, у еще одного великого итальянского велосипедиста Альфредо Бинды – четыре выигранные «Ломбардии». Вообще среди триумфаторов этого Монумента немало чемпионов Гранд-туров, что и неудивительно с учетом горного рельефа.

Вообще в последние годы успех сопутствовал гонщикам, уезжавшим в сольные отрывы. В 2017 году первенствовал Винченцо Нибали, в 2018-м также в гордом одиночестве финишировал Тибо Пино, в 2019-м – Бауке Моллема, а в 2020-м – Якоб Фульсанг. Только в прошлом сезоне не обошлось без спринтерской дуэли на финише – Погачар опередил Фаусто Маснаду. Причем даже ближайших преследователей эта парочка опередила почти на минуту. Третьим, кстати, тогда финишировал Адам Йейтс, обошедший на мгновение Приможа Роглича.

Ветеран Алехандро Вальверде по-прежнему очень хорош Фото © 2016 Getty Images

В нынешнем сезоне из-за последствий мононуклеоза Маснада не блистал, на старт «Ломбардии»-2022 он не выйдет. Зато Погачар, пусть в этом году и стал на «Большой петле» только вторым после двух побед, находится в очень неплохой форме. Что и подтвердил, выиграв на днях однодневную гонку «Tre Valli Varesine», опередив спринтерским финишем Серхио Игиту и Алехандро Вальверде. По словам Погачара, на Ломбардии» все будет сложнее, чем в 2021-м, но он и его команда сделают все возможное. Вингегор на прошлой неделе также не отдыхал – он стал вторым на «Туре Хорватии», всего одну секунду уступив Матею Мохоричу, который, кстати, также попытает счастье на «Ломбардии». Готовы к сражению и ветераны Нибали с Вальверде, а также Фульсанг, Моллема, Игита, Алафилипп, Энрик Мас, Давид Годю и Александр Власов, который, кстати, становился призером «Ломбардии» в 2020 году, а «Tre Valli Varesine» в концовке грамотно сработал на партнера по команде Игиту.

В нынешнем сезоне гонщикам предстоит преодолеть дистанцию 253 км от Бергамо до Комо с большим количеством подъемов. В финальной фазе гонки таковых будет несколько. Чуть более чем за 50 км до финиша участников ждет штурм горы Мадонна ди Гисалло (8,6 км, средний градиент 6,2 процента), причем большую часть подъема градиент превышает 9 процентов. А на заключительном участке гонщикам предстоит преодолеть Сивилио (4,2 км, средний градиент 9,8 процентов) и во второй уже раз Сан Ферма делла Баталия (2,7 км, средний градиент 7,2 км) после чего их ждет короткий спуск и финиш в Комо.

Велоспорт. Мировой тур. Мужчины. Однодневная гонка «Ломбардия» (il Lombardia), Италия. Мужчины.

8 октября, суббота

Мужчины. Начало в 11:00. (прямая трансляция – в Eurosport Player)