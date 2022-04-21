Велоспорт. «Льеж – Бастонь - Льеж»-2022: что ждать и где смотреть

Заключительная Арденнская классика – знаменитая однодневная велогонка «Льеж – Бастонь – Льеж» пройдет в Бельгии 24 апреля 2022 года уже в 108-й раз. В прошлом году победителем старейшего велосипедного Монумента стал двукратный чемпион «Тур де Франс» Тадей Погачар. И сейчас словенская суперзвезда после серии не самых удачных классических гонок намерена повторить успех 2021 года. Но, конечно же, есть и другие серьезные претенденты. Включая двукратного чемпиона мира в групповой гонке француза Жюлиана Алафилиппа, финишировавшего на предыдущей «Льеж – Бастонь – Льеж» вторым.

Как известно, «Льеж – Бастонь – Льеж» заметно старше даже легендарной «Париж – Рубе» - впервые эту гонки в Валлонии в 1892 году. Рекордсменом по числу титулов с пятью победами является знаменитый бельгийский Каннибал Эдди Меркс, по четыре раза здесь первенствовали итальянец Морено Аржентин и Алехандро Вальверде. Причем испанец, которому 25 апреля исполнится 42 года, постарается догнать Меркса уже в ближайшее воскресенье. После второго места на «Флеш Валонь» несколькими днями ранее Алехандро вполне способен замахнуться на победу, пусть и не явялется фаворитом «Льеж – Бастонь – Льеж» № 1.

Хотя финиш в Льеже и будет сразу после короткого спуска, эта гонка – прекрасный шанс для горняков. Поскольку большое количество подъемов наверняка создадут все условия если не для сольного отрыва, то для финишной разборки небольшой группы элитных гонщиков. В частности, в 2020-м и в 2021-м за первое место до последних метров боролись по пять гонщиков, а в 2019-м датчанин Якуб Фульсанг сумел оторваться от конкурентов почти на 30 секунд. Погачар не только выиграл в 2021-м, он еще был третьим в 2020-м, так что эту классику можно назвать самой успешной для словенца. Годом ранее первенствовал его соотечественник Примож Роглич, но его в заявке мы не увидим. Зато на старт выйдут чемпионы «Флэш Валонь» (Дилан Тенс) и «Амстел Голд Рейс» (Михал Квятковски).

Жюлиан Алафилипп давно мечтает о победе на "Льеж - Бастонь - Льеж" Фото © NVE

Погачар в нынешнем году из однодневок отличился на «Страде Бьянке», стал четвертым на «Туре Фландрии», заигравшись на финише, и пятым на «Милан – Сан-Ремо». На «Флеш Валонь» Тадей не попал даже в топ-10, зато третье место занял Александр Власов. Россиянин, выступающий в нейтральном статусе, находится сейчас в прекрасной форме. Хорошо готов и Алафилипп, пусть он и занял на «Флеш Валонь» лишь четвертое место. В принципе, почти четыре дня разницы между двумя классиками позволяют фаворитам восстановиться. Кроме вышеперечисленных гонщиков к ним можно также отнести Ваута ван Арта, Матея Мохорича, Романа Барде, Марка Хирши и Тома Пидкока.

Что касается рельефа заключительных километров, то после подъема 1,3 км с градиентом в 11 процентов последует короткий спуск, затем короткий километровый подъем с градиентом 6,4 процента, спуск и двухкилометровый равнинный участок в самом финале.

Велоспорт. Мировой тур. Мужчины. Однодневная гонка ««Льеж – Бастонь – Льеж» (Liège-Bastogne-Liège), Бельгия

24 апреля, воскресенье

Мужчины. Начало трансляции в 14:30. Женщины. Начало трансляции в 12:35 (прямая трансляция – в Eurosport Player)