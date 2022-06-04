Велоспорт. «Критериум Дофине» 2022: что ждать и где смотреть

С 5 по 12 июня 2022 года на юге Франции пройдет традиционная, 74-я по счету велогонка Мирового тура «Критериум Дофине», которую по праву принято считать генеральной репетицией «Тур де Франс». Финиширует «Критериум Дофине» роскошным горным этапом с завершением на Плато де Солезон. Среди участников – олимпийский чемпион Токио Примож Роглич, один из самых именитых гонщиков 21 века Кристофер Фрум, Тео Гэйган Харт и другие.

Впервые «Критериум Дофине» провели в 1947 году, с тех пор эта гонка неизменно пользуется популярностью у суперзвезд, проверяющих свою форму перед «Большой петлей». В частности, среди ее чемпионов были Эдди Меркс, Раймон Пулидор, Жак Анкетиль, Бернар Ино, Грег Лемонд, Мигель Индурайн, Брэдли Уиггинс… Фрум наряду с Ино и еще тремя велогонщиками является рекордсменом по победам в генеральной классификации – четырехкратный чемпион «Тур де Франс» трижды выигрывал «Критериум Дофине».

Впрочем, в последние годы после тяжелой травмы, полученной как раз на «Критериуме Дофине» в 2019 году, Крис далек от лучшей формы. Хотя в конце мая он показал лучший результат за долгое время – финишировал 11-м в горной гонке Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

Роглич, в свою очередь, после триумфа на «Париж – Ницца» стал только восьмым на «Туре страны Басков». После чего ограничил нагрузку и пропустил целый ряд гонок из-за проблем с коленом. Однако понятно, что столь опытный велогонщик способен подвести себя к «Тур де Франс» в оптимальных кондициях. Также на «Критериуме Дофине» выступят такие сильные многодневщики как чемпион «Джиро д’Италия» 2020 года Тео Гэйган Харт, Йонас Вингегор, Энрик Мас, Дамиано Карузо, Эстебан Чавес, Брэндон Макналти и другие. Ключевыми этапами станет «разделка» 8 июня, а также два горных этапа 11 и 12 июня, которые и будут венчать «Критериум Дофине».

Крис Фрум потихоньку возвращает свою форму Фото © 2017 Getty Images

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Критериум Дофине» 2022 (*Critérium du Dauphiné*), Франция

5 – 12 июня

время начала - московское

5 июня, воскресенье

1-й этап. Ла Вуле-сюр-Рон - Бошастель (191,8 км). Холмистый

6 июня, понедельник

2-й этап. Сен-Пере – Брив-Шарансак (169,8 км). Холмистый

7 июня, вторник

3-й этап. Сен-Поль – Шастре-Санси (164,0). Холмистый

8 июня, среда

Монбризон – Басти Д'Юрфе (31,9 км). Индивидуальная гонка на время

9 июня, четверг

5-й этап-Ле-Бурж – Шантре (162,3 км). Равнинный

10 июня, пятница

6-й этап. Ривс - Гап (196,4 км). Холмистый

11 июня, суббота

7-й этап. Сен-Шоффри – Вожани (134,8 км). Горный

12 июня, воскресенье

8-й этап. Сент-Альбан-Лейсс – Плато де Солезон (139,2). Горный

Прямые трансляции гонки «Критериума Дофине» 2022 (5 июня – в 14:00, с 6 июня – в 15:55) смотрите в Eurosport Player