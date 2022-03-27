Велоспорт. Итоги «Вуэльты Каталонии»-2022: Игита выиграл с помощью олимпийского чемпиона

Победой 24-летнего колумбийца Серхио Игиты из команды Bora-Hansgrohe завершилась 27 марта 2022 года 101-я многодневная велогонка Мирового тура «Вуэльта Каталонии» - подарок для горняков. Для самого Игиты этот успех стал пока самым большим в его профессиональной карьере, причем выиграть ему удалось не без помощи олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио Ричарда Карапаса, вместе с которым они совершили решающий в плане борьбы за генеральную классификацию на шестом и предпоследнем этапе.

О таланте Игиты заговорили довольно давно - в 2019 году на дебютном Гранд-туре (испанской «Вуэльте») он выиграл этап, а также стал вторым призером «Тура Калифорнии». В 2020 году молодой гонщик продолжил совершенствоваться, заняв третье место в общем зачете «Париж – Ницца» и первенствовав в групповой гонке чемпионата Колумбии и на «Туре Колумбии». А в нынешнем сезоне успел защитить свой титул чемпиона Колумбии в групповой гонке и взять этап на «Волте Алгарве», где лишь досадное падение не позволило ему бороться за высокое место в генеральной классификации.

На Вуэльте Каталонии»-2022 Игита после связки двух горных (третьего и четвертого) этапов шел третьим, уступая всего-навсего шесть секунд лидирующим Найро Кинтане и Жоао Алмейде. На пятом этапе португалец Алмейда за счет бонусной секунды на промежуточном финише опередил в общем зачете колумбийца Кинтану. Но развязка наступила на шестом этапе до Коста Дорады, не столь уж и серьезным по рельефу. Тем не менее, это не помешало победителю «Джиро»-2019 и олимпийскому чемпиону Пекина эквадорцу Карапасу атаковать задолго до финиша в компании партнера по команде. Игита также решил рискнуть и поддержать этот отрыв. Вскоре Карапас и Игита остались вдвоем, хорошо сработались и сумели удержать преимущество в 48 секунд над конкурентами.

Олимпийский чемпион Ричард Карапас едва не был близок к победе на "Вуэльте Каталонии"-2022 Фото © 2021 Getty Images

Как следствие, Карапас выиграл этап и вышел на второе место в общем зачете, а Игита приоделся в лидерскую майку. Перед заключительным седьмым этапом в Барселоне он не спешил заранее праздновать победу, ведь только на знаменитую гору Монтжуик с максимальным градиентом 19 процентов участники взбирались на финальном отрезке «Вуэльты Каталонии» шесть раз. Но все Монтжуик куда скромнее по протяженности, чем перевалы в Альпах и Пиренеях, поэтому никому из атаковавших, включая Карапаса, создать решающее преимущество не удалось. Финальный этап остался за итальянцем Андреа Баджоли, Игита и Карапас финишировали в общей группе соответственно девятым и десятым. В итоговой классификации их разделило 16 секунд в пользу колумбийца, который в нынешнем сезоне настроен «пошуметь» и на Гранд-турах. А третьим призером «Вуэльты Каталонии» стал Алмейда, отставший от Игиты на 52 секунды. Кинтана занял четвертое место в 53 секундах от победившего соотечественника.

Финальную генеральную классификацию "Вуэльты Каталонии"-2022 смотрите здесь