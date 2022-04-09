Велоспорт. Итоги «Тура Страны Басков»-2022: финальный триллер в пользу Мартинеса

Настоящий праздник для любителей велоспорта устроили на финальном горном этапе «Тура Страны Басков»-2022 претенденты на генеральную классификацию. Достаточно сказать, что примерно за 20 км до финиша пятерку лидеров в «виртуальном» общем зачете разделяло всего две секунды! Обладатель желтой майки Ремко Эвенпул отчаянно сопротивлялся, отставал от соперников и снова догонял, но все же, в итоге, остался вне топ-3. Победу на «Туре Страны Басков» одержал Даниэль Мартинес, вторым стал Ион Изагирре, третьим – Александр Власов.

Как и предполагалось, судьба гонки решилась на двух заключительных горных этапах. Но без сенсации не обошлось. Прошлогодний чемпион, один из лучших многодневщиков последних лет Примож Роглич, казалось, контролировал ход «Тура Страны Басков», выиграв стартовый пролог и лидируя после четырех этапов. Однако на предпоследнем горном отрезке с финишем в Маллабии Роглич не выдержал темпа конкурентов и откатился на восьмое место почти без шансов на общий успех. Как следствие, на шестом и последнем этапе Примож попробовал себя в роли звездного лейтенанта партнера по команде Team Jumbo–Visma Йонаса Вингегора, который в прошлом году финишировал в этой гонке на втором месте.

Определенную пользу словенец товарищу по команде принес, но все же Вингегор, в итоге, остался за пределами топ-5. За победу боролись Мартинес, Изагирре, Власов и Эвенпул и Пельо Бильбао. Атаки и контратаки в горах, игра в догонялки на спусках и на равнине. Все это выглядело очень и очень зрелищно. Сперва Мартинес стал виртуальным лидером, а Эвенпул отстал, затем колумбиец оказался уже в группе преследователей вместе с 22-летним бельгийцем. К финальному подъему в Аррате отрыв от беглецов был ликвидирован. Но почти сразу пошли новые рывки, которые Эвенпул не выдержал и, в итоге, откатился в классификации на четвертое место.

Бывшие партнеры по команде Astana Власов и Изагирре пытались сбросить Мартинеса, однако 25-летний Даниэль из Ineod Grenadiers все же сумел удержаться. Изагирре из Cofidis взял этап и стал вторым в «генерале» с отставанием от Мартинеса в 11 секунд, Власов из BORA-Hansgrohe финишировал вторым на этапе и замкнул тройку общего зачета в 16 секундах. Для обоих горняков – это очень хороший результат на гонке Мирового тура. Хотя Власов мог быть и еще выше, если бы не столкновение с Вингегором и обоюдное падение на финише пятого этапа, стоившее обоим велопрофи, минимум, секунд 10 - 12. Кстати. Вингегор завершил «Тур Страны Басков» шестым, Роглич – восьмым.

Что касается свежеиспеченного чемпиона, то для Мартинеса, как и для его соотечественника Серхио Игиты на «Вуэльте Каталонии», эта победа стала одной из самых значимых в карьере. Хотя ее и нельзя сенсационной – в 2020 году Мартинес выиграл «Критериум Дофине», опередив тогда в том числе и Тадея Погачара. Также в его активе есть пятое место на «Джиро д’ Италия»-2021 и третье место на «Париж – Ницца» и «Вольта Алгарве» в этом году.