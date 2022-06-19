Велоспорт. Итоги «Тура Швейцарии» 2022: Томас побеждает, ковид возвращается

Победой экс-чемпиона велогонки «Тур де Франс» Герайнта Томаса завершился 19 июня 2022 года 85-й «Тур Швейцарии». В заключительной воскресной гонке с раздельным стартом Томас финишировал вторым после Ремко Эвенпула, но заметно опередил всех своих главных конкурентов. Однако стоит отметить, что на нынешнем «Туре Швейцарии» не обошлось без большого количества сходов из-за положительных тестов на коронавирус. В частности, перед шестым этапом по этой причине снялся с гонки Александр Власов, лидировавший в общем зачете.

Казалось бы, ковид в последние месяцы пошел на спад. Но в велоспорте, где многодневные гонки Мирового тура продолжаются от одной до трех недель, коронавирус никуда не исчез. В частности, положительные тесты были на «Джиро д’Италия», а на «Туре Швейцарии» и вовсе сниматься с гонки пришлось десяткам гонщиков. В итоге, только после пятого этапа пелотон не досчитался почти тридцати велосипедистов – большинство сошло как раз из-за ковида. Но особенно обидно было Власову, который в блестящем стиле выиграл пятый этап и захватил желтую лидерскую майку.

Понятно, что в команде BORA-hansgrohe были очень расстроены таким стечением обстоятельств. Но есть и хорошие новости, Власов чувствует себя нормально и по истечении недельного карантина должен вернуться в строй, а, значит, планам по дебюту на «Тур де Франс», стартующему 1 июля, ничего не должно помешать. В свою очередь, вторым в общем зачете «Тура Швейцарии» стал товарищ Александра по команде Серхио Игита, упустивший лидерство только по итогам заключительной гонке с раздельным стартом. Томасу в общем зачете он проиграл минуту и 12 секунд. Третьим стал 37-летний Якоб Фульсанг, уступивший чемпиону минуту и 16 секунд и, также как и Игита, успевший покрасоваться в желтой майке.

Якоб Фульсанг вновь очень неплохо смотрится в горах Фото © 2013 Getty Images

Что касается 36-летнего Томаса, то его успех на «Туре Швейцарии» стал во многом неожиданным. Да, Герайнт занимал на этой гонке второе место в 2015-м, в 2018 и 2019 годах на «Тур де Франс» финишировал первым и вторым соответственно, а в прошлом сезоне первенствовал на «Туре Романдии» и попадал в «призы» еще пары недельных гонок Мирового тура. Однако в 2022 году высоких результатов у него не было вообще, на «Туре Страны Басков» он стал только 39-м, на «Туре Романдии» - 19-м. Да и в однодневных гонках британцу блеснуть не удалось.

Тем не менее, за пару недель до «Большой петли» Томас продемонстрировал очень хорошую форму. Он на равных соперничал с горняками на горных этапах, а в «разделке» промчался на уровне Эвенпула, опередив, в частности, такого сильного мастера индивидуальных гонок на время, как Штефан Кюнг. Безусловно, Герайнт в своем нынешнем состоянии способен замахнуться на высокое место на «Тур де Франс».