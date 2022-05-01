Велоспорт. Итоги «Тура Романдии»-2022

75-я юбилейная многодневная велогонка «Тур Романдии» завершилась 1 мая 2022 года уверенной победой дебютанта – Александр Власов из Bora-Hansgrohe, занимавший перед заключительным этапом третье место в общем зачете, выиграл как финальную «разделку», так и генеральную классификацию. Это первая в карьере победа в гонках Мирового тура для россиянина, выступающего в нынешнем сезоне в нейтральном статусе.

Как и предполагалось, главные события гонки развернулись на двух последних этапах – королевском горном этапе в субботу и воскресной индивидуальной гонке на время. Хотя и до этого ряды фаворитов заметно поредели. В частности, из числа претендентов выбыл прошлогодний чемпион Герайнт Томас. В итоге, экс-победитель «Тур де Франс» занял в общем зачете лишь 19-е место. Зато лидерство в «генерале» до последней гонки с раздельным стартом сохранял Роан Деннис. 31-летний австралиец считается одним из лучших специалистов в индивидуальных гонках на время. В его активе помимо успешной трековой карьеры (два золота чемпионатов мира и серебро Олимпийских игр-2012 в Лондоне) есть и прекрасные результаты на шоссе. В частности, Деннис в гонках с раздельного старта становился чемпионом мира 2018 и 2019 годов и выиграл бронзу на Играх-2020 в Токио прошлым летом.

Роан на нынешнем Туре Романдии финишировал вторым в прологе после Итана Хейтера, а уже после первого этапа, где также стал вторым, вышел на общее первое место. И держался превосходно. Так, на четвертом горном этапе он потерял по сравнению с горняками только три секунды, сохранив преимущество на преследователями в 15 и более секунд. Казалось, в коронной дисциплине Деннис будет неуязвим. Но не стоит забывать, что горные «приключения» его порядком измотали, да и сама финальная индивидуальная гонка на время получилась горной. В итоге, на последних километрах австралиец буквально встал, проиграв Власову более двух минут и откатившись на 12-е итоговое место.

На "Туре Романдии" велогонщики едут по живописным местам Фото © 2014 Getty Images

В свою очередь, Александр шел, что называется, по восходящей. Власов после первого этапа выбрался на девятое место, а благодаря своему эффектному горному рывку на четвертом этапе (он стал вторым, уступив только партнеру по команде колумбийцу Серхио Игите) поднялся в топ-3. Деннису он уступал 18 секунд. Причем отыграл их уже на первой контрольной отсечке «разделки». После чего ускорился еще и выиграл с преимуществом над Симоном Гешке из Германии в 31 секунду. В генеральной классификации Власов опередил второго призера Джино Медер из Швейцарии на 50 секунд, третьим в 55 секундах от Власова стал Гешке.

Заметим, что Власов перебрался в Bora-Hansgrohe из «Астаны» перед сезоном 2022 года и сразу же стал прибавлять. 26-летний уроженец Выборга в нынешнем сезоне успел выиграть «Вуэльту Валенсии», стать вторым на Гран-при Мигеля Индрайна, третьим на «Туре Страны Басков» и «Флеш Валонь». И теперь вот одержал победу на «Туре Романдии», взяв еще и финальный этап. Уже известно, что на «Джиро д’Италия», где Власов в 2021 году стал четвертым, он в этом году не выступит, поскольку готовится к «Тур де Франс».