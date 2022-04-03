Велоспорт. Итоги «Тура Фландрии»-2022: гениальный Ван дер Пул и разочарованный Погачар

Вероятно, одним из самых драматичных финишей в своей истории завершилась 106-я по счету велогонка «Тур Фландрии». На сей раз победителем знаменитого Монумента во второй раз в карьере стал великолепный Матье Ван дер Пул. И это, несмотря на рискованную тактику – он почти остановился на последнем километре, дабы не позволить переиграть себя тактически главному сопернику – лучшему многодневщику современности Тадею Погачару. Удивительно, но такой ход сработал – Ван дер Пул победил, повторив свой успех 2022 года. А Погачар, погнавшись за журавлем, упустил синицу из рук – вместо гарантированного второго места он финишировал лишь четвертым.

Еще до старта «Тур Фландрии» не избежал потерь. Петер Саган, выигрывавший гонку в 2016-м, снялся из-за проблем со здоровьем. Его примеру последовал и один из главных фаворитов Ваут ван Арт, который сдал положительный тест на коронавирус. Но и без них претендентов было хоть отбавляй. И главным по-прежнему оставался Ван дер Пул. 27-летний велопрофи выиграл «Тур Фландрии» в 2020-м, а в 2021-м уступил в дуэльной финишной разборке Касперу Асгрину. И Матье доказал, что статус фаворита ему отнюдь не мешает.

Все основные события начались примерно за 40 км до финиша. Победитель двух последних велогонок «Тур де Франс» Погачар выглядел просто великолепно, на брусчатых подъемах он взвинчивал и взвинчивал темп, разрывая группу в клочью. Претендентов на победу оставалась все меньше и меньше – сперва из число сократилась до 12, затем и вовсе до пяти. А после Ауде Кваремонта во главе остались только двое Погачар и Ван дер Пул. Тадей попытался сбросить главного соперника на последнем серьезном подъеме Патерберг, но Матье с гигантским трудом удержался. Казалось, все решится в спринтерской дуэли, преследователи отставали значительно.

Тадей Погачар как всегда был хорош, но проиграл тактически Фото © GETTY IMAGES

Тем не менее, все закончилось финишем из небольшой группы, поскольку дуэлянты слишком увлеклись тактическими играми, заметно сбросили скорость и позволили нескольким соперникам себя догнать. Кинжальный рывок не подвел Ван дер Пула – с первой позиции он все же удержал первое место, на мгновение опередив Дилана ван Барле и Валентина Мадуаса, занявших второе и третье места соответственно. Для ван Барле, в 2021 году выигравшего Dwars door Vlaanderen, это лучший результат в карьере на Монументах. Как, впрочем, и для Мадуаса, у которого вообще не было призовых мест на весенних классиках.

Погачар остался только четвертым, еще даже до пересечения финишной черты он от разочарования начал махать руками. «На Кваремонте и Патерберге я изо всех сил пытался усидеть на колесе Тадея, он был очень силен, особенно на Петерберге. Признаюсь, в тот момент я находился на пределе, но сумел удержаться. Это невероятно, я так серьезно работал ради этого успеха. К тому же я даже не был уверен, что успею набрать форму к Классикам», - признался после финиша Ван дер Пул, возобновивший тренировки после проблем со спиной и операции на колене менее двух месяцев назад.