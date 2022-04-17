Велоспорт. Итоги «Париж - Рубе»-2022: бенефис ван Барле!

29-летний Дилан ван Барле из INEOS Grenadiers выиграл 118-ю велогонку «Париж – Рубе». Причем самый престижный велосипедный Монумент покорился гонщику из Нидерландов, пусть впервые, зато за явным преимуществом – второго призера Ваута ван Арта он опередил на минуту и 47 секунд. После финиша на треке в Рубе измазанное грязью лицо ван Барле светилось счастьем – он одержал самую значимую победу в своей карьере.

При этом успех ван Барле сложно назвать сенсационным. В отличие от прошлогоднего чемпиона Сонни Кольбрелли (итальянец из-за проблем с сердцем выбыл из строя на неопределенный срок, и защитить титул не смог) Дилан давно известен как великолепный мастер классических однодневных гонок. Но все же почти всегда находились соперники, опережавшие ван Барле в престижнейших «классиках». Разве что в прошлом году велосипедист из Нидерландов сумел выиграть Dwars door Vlaanderen. Однако при всем уважении к этой гонке Мирового тура, по престижу она несопоставима с «Париж – Рубе» или «Туром Фландрии».

Кстати, на «Туре Фландрии» буквально пару недель назад ван Барле стал вторым, уступив только звездному соотечественнику Матье Ван дер Пулу, а в сентябре прошлого года завоевал серебро в групповой гонке чемпионата мира-2021, который также прошел во Фландрии. Там Дилан проиграл только французу Жюлиану Алафилиппу.

Ваут ван Арт успел восстановиться после ковида и стал на "Париж - Рубе"-2022 вторым Фото © 2021 Getty Images

Но в этот раз все получилось, ван Барле не стал искушать судьбу, полагаясь на финиш из группы отрыва. Он примерно за 20 км до финиша уехал от соперников в одиночку, получив небольшое преимущество перед сложнейшей пятизвездной секцией брусчатки «Аренбергский лес». Там он еще нарастил преимущество, а на более простых участках умчался от преследователей более чем на минуту. Отрыв рос и рос и на велодром Дилан выехал в гордом одиночестве.

«Невероятно! Только когда я выехал на велодром, и понял, что других парней нет рядом, я начал верить в успех. Это безумие! Это престижнейший Монумент, и я его выиграл - у меня просто нет слов! Наша команда впервые побеждает на «Париж – Рубе» в своей истории. В прошлые годы мы также очень старались, но где-то не везло. Сейчас же все получилось», - прокомментировал в интервью после финиша свой успех ван Барле.

Вторым, отстав на минуту и 47 секунд, стал ван Арт. Бельгиец пропустил «Тур Фландрии» из-за ковида, но не только успел восстановиться, а еще и пробился в призы, несмотря на потерю времени из-за замены велосипеда в финальной стадии гонки. Третьим стал немец Штефан Кюнг. Немного не повезло одному из самых активных участников нынешнего «Париж – Рубе» Матею Мохоричу – словенский чемпион «Милан – Сан-Ремо»-2022 из-за замены велосипеда также потерял несколько десятков важных секунд и, в итоге, финишировал пятым. А Ван дер Пул и вовсе завершил гонку на девятом месте.