Велоспорт. Итоги «Париж – Ницца»-2022: Роглич взял реванш за прошлогоднее фиаско

Яркой и красивой получилась 80-я по счету многодневная велогонка Мирового тура «Париж – Ницца», завершившаяся 13 марта 2022 года. Примож Роглич оправдал статус фаворита и пополнил свою внушительную коллекцию трофеев еще одной престижной победой. Причем особенно важной с учетом его обиднейшего поражения на «Париж-Ницца»-2021. Но нельзя сказать, что словенец первенствовал за явным преимуществом. Напротив, интрига сохранялась до последних километров. И если бы не звездный оруженосец в лице Воута ван Арта, то Роглич мог вновь остаться без чемпионства.

Примечательно, что товарищ словенца по команде, призер Олимпиады и чемпионатов мира ван Арт сам примерял на себя лидерскую майку после победы в гонке с раздельным стартом на четвертом этапе. Но затем Воут предсказуемо отступил в тень, а в лидеры после пяти этапов вышел Роглич, ставший в «разделке» вторым. Казалось бы, решающим с точки зрения генеральной классификации стал предпоследний седьмой этап. Именно там участников ждал самый серьезный рельеф с горами первой категории и финишем на вершине Коль де Турини. Роглич сдал этот экзамен на «отлично». Он не только отразил атаки конкурентов, но и оставил за собой последнее слово – мощным рывком «вырезав» финиш.

Перед заключительным этапом олимпийский чемпион Игр в Токио в «разделке» лидировал с преимуществом в 47 секунд над ближайшим преследователем Саймоном Йейтсом. Но понятно, что особого спокойствия за результат у него не было. Ведь в 2021 году перед заключительным отрезком Примож также занимал первое место, опережая Максимилиана Шахмана на 52 секунды. Но два падения на последнем этапе отбросили его тогда за пределы топ-10 генеральной классификации. На сей раз чемпион двух предыдущих лет Шахман до финиша не доехал, не смог повторить и тем более превзойти прошлогодний результат и второй призер «Париж-Ниццы»-2021 Александр Власов. Хотя Власов и занимал после шести этапов пятое место в общем зачете, финиш гонки ему явно не удался, выбив даже из числа претендентов на топ-10.

Заключительный этап в Ницце получился богатым на события. Сперва в отрыв ушла небольшая группа фаворитов, а затем уже из нее атаковал Йейтс. В 2018 году британец упустил титул на «Париж – Ницца» на последнем этапе, проиграв в общем зачете Маурисио Солеру всего три секунды. Сейчас Саймон решил не держаться за синицу в руках. Он рванул за несколько километров до финиша последнего подъема. И у него почти получилось, Роглич отреагировать на атаку сразу не сумел, разрыв стал довольно быстро расти и достиг 27 секунд. С учетом бонуса за победу на этапе британцу требовалось отыграть всего-навсего еще секунд 15. Но на выручку Приможу пришел ван Арт, посадивший словенца на колесо. В итоге, дуэт товарищей по команде почти догнал Йейтса. В генеральной классификации Приможа и Саймона разделили 29 секунд. Третьим стал колумбиец Даниэль Мартинес.

Итоговую генеральную классификацию смотрите здесь