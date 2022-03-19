Велоспорт. Итоги «Милан – Сан-Ремо»-2022: Мохорич выиграл первую «монументальную» классику сезона

В нынешнем сезоне Словения – за явным преимуществом велосипедная нация № 1. К феноменальным успехам Приможа Роглича и Тадея Погачара все уже привыкли, а на первом в 2022 году Монументе – классической однодневной велогонке «Милан – Сан-Ремо» - настал черед 27-летнего Матея Мохорича. Экс-чемпион мира среди юниоров и андеров благодаря своему побегу на финальном спуске 19 марта 2022 года одержал одну из самых ярких побед в своей карьере.

Большую часть 113-я по счету «Милан – Сан-Ремо» развивалась по традиционному сценарию. Ранний отрыв создал над основной группосолидное преимущество й, доходившее порой до семи минут. Но затем, когда преследователи взвинтили темп, отрыв довольно быстро ликвидировали. Все решилось на последних десяти километрах. На заключительном и самом известном подъеме гонки Поджио ди Сан-Ремо наибольшую активность проявил Погачар. Двукратный победитель «Тур де Франс» несколько раз пытался рывками разорвать лидирующую группу, однако соперники во главе с триумфатором «Милан Сан-Ремо»-2020 Ваутом Ван Артом не позволили ему и поддержавшему атаку Серену Крагу Андерсену создать солидный отрыв.

На спуске с Поджио беглецов, выигрывавших буквально 4 – 5 секунд, догнали, после чего и выдал свое соло Мохорич. Матей имеет в своем активе победы на этапах всех Гранд-туров, это достаточно опытный гонщик, умеющий рисковать. Вот и сейчас он рискнул, на грани пройдя спусковую часть перед коротким финишным равнинным участком. И не прогадал, даже небольшая механическая заминка на последнем километре не помогла соперникам. Француза Антони Тюржиса он, в итоге, опередил на две секунды, третьим финишировал Матье ван дер Пул. Погачар стал пятым, Краг Андерсен – седьмым, ван Арт – восьмым

«Я думал о «Милан – Сан-Ремо на протяжении всей зимы. Эта гонка подходит мне очень хорошо, в том числе финальный спуск. Я старался сделать все возможное, чтобы не отстать от лучших из лучших на вершине Поджио, чтобы выдать затем мой лучший спуск. Да, это было немного рискованно, но мне удалось удержаться и победить», - прокомментировал в интервью после финиша Мохорич выигрыш своей первой «монументальной» классики в карьере. Отметим, что помимо этапов Гранд-туров и двух золотых медалей в групповых гонках юниорской (2012) и молодежной (2013) категорий у Матея есть также две победы в чемпионате Словении, что по нынешним временам – серьезное достижение.

Безусловно, для 27-летнего Тюржиса второе место также стало серьезным достижением, хотя на финише он не скрывал своего разочарования от упущенной победы. Радует, что его куда более знаменитый ровесник ван дер Пул вернулся после травмы спины почти триумфально. Попасть в топ-3 на «Милан – Сан-Ремо» - классный результат. Сейчас в велоспорте начинается сезон престижнейших «классик» - уже 3 апреля велопрофи ждет легендарный «Тур Фландрии».