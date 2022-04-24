Велоспорт. Итоги «Льеж - Бастонь - Льеж»-2022: первый Монумент вундеркинда Эвенпула

22-летний Ремко Эвенпул в блестящем стиле выиграл старейшую однодневную классическую велогонку «Льеж – Бастонь – Льеж», прошедшую 24 апреля 2022 года. Молодой бельгиец сумел уехать в отрыв от группы фаворитов и удержать комфортное преимущество до самого финиша. Главные претенденты на победу Тадей Погачар и Жюлиан Алафилипп остались ни с чем. Погачар и вовсе в последний момент решил пропустить гонку по семейным обстоятельствам, а Алафилипп попал в серьезную аварию и сошел.

Прошлогодний чемпион Погачар рассчитывал защитить свой титул на престижном велосипедном Монументе, но трагедия в семье его невесты заставила вернуться в Словению. Что касается, двукратного чемпиона мира в групповой гонке Алафилиппа, то он пострадал в масштабном завале примерно за 60 км до финиша вместе с Романом Барде, Вилко Келдерманом, Ригоберто Ураном и Томом Пидкоком. Причем падение Алафилиппа было настолько серьезным, что продолжить гонку он не смог.

Эвенпул атаковал за несколько десятков километров до финиша, а за 22 км догнал и обогнал последнего гонщика из раннего отрыва Бруно Армирайла. Преимущество над преследователями то росло, то сокращалось, но, в итоге, Ремко не подпустил никого из соперников и на последних километрах уже праздновал успех. Помогли прекрасные навыки «раздельщика», ведь Эвенпул становился чемпионом Европы и призером чемпионата мира в индивидуальных гонках на время.

Финишировал он с трудом сдерживая слезы. Что и понятно – для него выигрыш «Льеж – Бастонь – Льеж» стал первым успехом на Монументе. Хотя однодневные гонки Мирового тура Эвенпул уже выигрывал – еще в 2019-м он первенствовал на «Классике Сан-Себастьян». Да и на многодневках у него немало успехов – к примеру, в нынешнем сезоне бельгиец уже успел во второй раз в карьере победить на «Вольте Альгарве».

Ваут ван Арт на сей раз финишировал третьим Фото © 2021 Getty Images

За второе место развернулась очень серьезная борьба в группе из 13 велосипедистов, включающей и трех героев недавней «Флеш Валонь» Дилана Тенса, Алехандро Вальверде и Александра Власова. Последний рискнул и совершил попытку отрыва, создав задел в 10 – 15 секунд. Однако примерно за два километра до финиша Власова все же догнали, и он финишировал лишь 14-м. Суперветеран Вальверде стал седьмым, чемпион «Флеш Валонь»-2022 Тенс – шестым, победитель недавней «Вуэльты Каталонии» Серхио Игита – пятым. А спринт из группы выиграл Квентен Херманс, опередивший более титулованного соотечественника Ваута ван Арта. Таким образом, всю тройку призеров «Льеж – Бастонь – Льеж»-2022 составили бельгийцы.