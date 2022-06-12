Велоспорт. Итоги «Критериума Дофине» 2022: Роглич и его команда торжествуют

Олимпийский чемпион Игр в Токио по велоспорту в гонке с раздельного старта Примож Роглич подтвердил, что является серьезным претендентом на победу в «Тур де Франс» 2022 года. Словенец уверенно выиграл «Критериум Дофине», одержав уже вторую победу на многодневных гонках Мирового тура в сезоне. Мало того, его команда Jumbo Visma просто доминировала на французских дорогах, взяв усилиями Ваута ван Арта и Йонаса Вингегора еще три этапа, второе место в генеральной классификации и победу в очковой классификации.

Роглич, напомним, с середины весны ограничил нагрузки из-за проблем с коленом, но сейчас, похоже, полностью пришел в норму. 32-летний трехкратный чемпион «Вуэльты», призер «Тур де Франс» и «Джиро» спокойно и уверенно провел всю гонку, дав порезвиться на первых этапах товарищу по команде ван Арту. Ваут выиграл первый и пятый этапы, стал вторым на третьем и четвертом этапах, почти все время до начала горных испытаний красуясь в желтой майке лидера.

Причем ван Арт мог сделать и покер из четырех этапов, но в «разделке» уступил всего две секунды четырехкратному чемпиону мира в индивидуальные гонках на время Филиппо Ганне, а на третьем этапе совершил, по его признанию, ошибку новичка, за что и поплатился. Дело в том, что Ваут слишком рано стал праздновать победу, пропустив рывок Давида Годю. Но все равно он собрал солидный урожай – два этапа и очковую классификацию.

Ваут ван Арт блистал на "Критериуме Дофине" до начала горных этапов Фото © 2021 Getty Images

Зато Роглич все сделал образцово-показательно. Примож признался, что после апрельского «Тура Страны Басков» он вернулся домой в Словению и три недели вообще не садился на велосипед. По его словам, сейчас сложности со здоровьем позади, на «Критериум Дофине» он хорошо себя чувствовал и планировал набрать необходимые километры перед «Тур де Франс» и поймать соревновательный ритм. Цели обязательно выиграть гонку он не ставил. Однако почему бы этого не сделать, раз состояние позволяет? Неплохо пройдя гонку с раздельного старта (пятое место), он перехватил после седьмого этапа у товарища по команде ван Арта желтую майку, оторвавшись от конкурентов и уступив только Давиду Вероне.

Перед заключительным восьмым, также горным этапом Примож был предельно сконцентрирован, хотя выигрывал у ближайшего преследователя, товарища по команде Вингегора почти минуту. Но, в итоге, лидирующий дуэт из Jumbo Visma не стал отсиживаться в обороне, а атаковал соперников на финальном подъеме. Последние несколько десятков метров Роглич и Вингегор проехали взявшись за руки, Примож великодушно уступил напарнику викторию на этапе. Кроме того, Йонас стал с отставанием в 40 секунд от Роглича вторым призером генеральной классификации, как и на «Тиррено – Адриатико» ранее в этом году. Третье место в общем зачете занял Бен О’Коннор, уступивший Рогличу минуту и 41 секунду.