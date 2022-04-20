Велоспорт. Итоги «Флеш Валонь»-2022: Тенс остановил суперветерана Вальверде

Знаменитая однодневная классическая велогонка Мирового тура «Флеш Валонь» 20 апреля 2022 года завершилась победой бельгийца Дилана Тенса, опередившего на финише в знаменитую крутую горку Мюр де Юи испанского суперветерана Алехандро Вальверде и россиянина, выступающего в нейтральном статусе, Александра Власова.

В нынешнем году «Флеш Валонь» проходила уже в 86-й раз, собрав звездный состав участников. Да, фавориты «Париж – Рубе»-2022 во главе с чемпионом Диланом ван Барле отдыхали, но это и понятно – «Флеш Валонь» является гонкой совсем другого профиля, где на первых ролях всегда находятся мастера горовосхождений. Причем не всякие, а обладающие кинжальным финишем в крутую гору, коей и является Мюр де Юи. Протяженность этого подьема, который велосипедисты во второй половине гонки проходят трижды, составляет всего 1,3 км, зато его градиенты впечатляют – 9,3 процента средний и 26 процентов максимальный!

Перед стартом многие ставили на победителя двух последних «Тур де Франс» Тадея Погачара, пусть у словенца и отсутствовал победный и даже призовой опыт на «Флеш Валонь». Также среди фаворитов называли специалистов данной гонки – рекордсмена по победам (пять в 2006 году и с 2014-го по 2017-й) и француза Жюлиана Алафилиппа, первенствовавшего здесь трижды – в 2018-м, 2019-м и 2021-м. В прошлом году двукратный чемпион мира в групповой гонке Алафилипп обошел на последних метрах Мюра будущего олимпийского чемпиона Токио в гонке с раздельного старта Приможа Роглича из Словении, а Вальверде заехал третьим.

Испанскому ветерану исполнится 25 апреля 42 года, но его рывок в гору все еще при нем. В чем все и убедились на «Флеш Валонь»-2022. Темп, заданный им и Тенсом, не смог поддержать на финише никто. Причем Алехандро на своей, скорее всего, заключительной «Флеш Валонь» (Вальверде планирует завершить карьеру в конце года) даже вышел с колеса бельгийца и поравнялся с лидером. Однако Дилан нашел в себе силы еще чуть ускориться и первым пересек финишную черту.

Алехандро Вальверде по-прежнему очень хорош Фото © 2016 Getty Images

30-летний велопрофи из Bahrain Victorious пять лет назад впервые блеснул в гонках Мирового тура как раз на «Флеш Валонь», когда стал третьим, уступив только звездным Вальверде и ирландцу Даниэлю Мартину. С тех пор Дилан одержал несколько ярких побед, в частности, взял два этапа на «Тур де Франс» и генеральную классификацию на «Туре Польши». Но все же столь громкого успеха он добился впервые. В нынешнем сезоне, кстати, бельгиец ранее трижды попадал в топ-10 на классиках, его лучшим результатом было шестое место на «Туре Фландрии».

Погачар на последнем подъеме, что называется, не потянул и финишировал лишь 12-м. Алафилипп сражался отчаянно, но, в итоге, стал только четвертым. На подиуме чемпиону мира 2020 и 2021 годов помешал оказаться Власов. Для 25-летнего Александра это стало великолепным достижением, сравнимым с третьим местом на другой престижной классической однодневной гонке Мирового тура – «Джиро ди Ломбардия» в 2020 году.