Велоспорт. Итоги «Джиро д’Италия» 2022. Хиндли коронован в Вероне!

Джей Хиндли из команды BORA – hansgrohe стал чемпионом веломногодневки «Джиро д’Италия» 2022. На финальном, 21-м этапе в Вероне 26-летний австралиец финишировал только 15-м в гонке с раздельным стартом, но проиграл своему главному преследователю олимпийскому чемпиону Ричарду Карапасу из Эквадора всего семь секунд. В итоге, он обошел Карапаса в общем зачете на минуту и 18 секунд. Третье место занял испанец Мигель Ланда.

Короткая разделка в Вероне (протяженность 17,4 километра) не предполагала гигантских разрывов между фаворитами. Тем не менее, Карапас в индивидуальных гонках на время неизменно опережал Хиндли прежде и если бы выдал «разделку» всей жизни, получил бы небольшой шанс на розовую майку чемпиона. Однако уже на середине дистанции стало ясно, что триумфатор Игр в Токио в групповой гонке не сможет повторить на «Джиро» свой успех 2019 года, когда он выиграл генеральную классификацию. Карапас на промежуточной отметке опережал Хиндли всего на одну секунду. Да и на финише его преимущество было минимальным. А для титула ему требовалось показать скорость итальянца Маттео Собреро – только победитель этапа в Вероне опередил Джея на полторы минуты.

А так австралиец сумел-таки после второго места в 2020 году, когда он всего 39 секунд уступил британцу Тео Гэйган Харту, стать лучшим на итальянском Гранд-туре. Добавим, что Хиндли четырежды прежде принимал участие в «Джиро» - в 2019-м стал только 35-м, а в прошлом году сошел. Кроме того, однажды, в 2018-м он проехал испанскую «Вуэльту», финишировав 32-м в генеральной классификации. Да и вообще, если не считать прорыва в 2020-м, Хиндли никогда особо не считался «генеральщиком», он даже ни разу не попадал в тройку призеров в недельных гонках. Хотя пятое место на «Тиррено – Адриатико» минувшей весной обнадеживало. Но в целом в карьере Джея не было других значительных успехов. Так что, можно сказать, «Джиро» - по-настоящему его гонка.

«Это действительно прекрасное чувство, мне очень нравятся сегодняшние эмоции от победы на «Джиро». Я помнил, что два года назад упустил первое место на «Джиро» в заключительной индивидуальной гонке на время и не собирался упускать победу на сей раз. У меня все получилось, невероятно!», - не скрывал Хиндли положительных эмоций после гонки. Ключевым в определении чемпиона, напомним, стал 20-й горный этап, где Хиндли и добыл решающее преимущество над Карапасом.

Понятно, что Ричард остался разочарован вторым место, но и для него результат вполне успешен – четвертый сезон подряд эквадорец пробивается в топ-3 на Гранд-турах, в его активе победа на «Джиро» в 2019 году, второе место на «Вуэльте» в 2020-м, третье место на «Тур де Франс»-2020 и нынешний финиш за «Хиндли на «Джиро». Для Ланды третье место – прекрасное достижение, ранее на Гранд-турах в его активе было только третья строчка на «Джиро» в 2015-м.

Добавим, что победителем очковой классификации стал француз Арно Демар, горную номинацию выиграл Кун Бауман из Нидерландов, а лучшим молодым гонщиком стал испанец Хуан Педро Лопес.