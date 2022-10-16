Велоспорт. Итоги чемпионата мира по велотреку 2022: Ганна! Лаврейсен! Вивиани!

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2022 завершился 16 октября во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине и запомнился целым рядом великолепных результатов от звездных гонщиков. Так, итальянец Филиппо Ганна установил новый мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования, Харри Лаврейсен из Нидерландов сделал золотой дубль в спринте и кейрине, а итальянец Элиа Вивиани обошел всех в своей коронной гонке с выбыванием. С двумя золотыми медалями покидают ЧМ-2022 Лотте Копецки из Бельгии, немка Лиа Фридрих и британец Итан Хейтер.

26-летний Ганна, одинаково классно выступающий на треке и на шоссе, подошел к чемпионату мира в великолепной форме, установив 8 октября мировой рекорд в часовой гонке на треке (56 километров 792 метра). После такой гонки заезд на 4 км на ЧМ в какой-то степени можно назвать спринтом, но и здесь Филиппо доказал свое превосходство над конкурентами. А заодно реабилитировался за неожиданную для многих осечку на чемпионате мира 2021 года, когда остался в индивидуальном преследовании лишь с бронзой. На сей раз не просто выиграл, а отобрал мировой рекорд у американца Эштона Ламби, проехав в финале за 3.59,636. Кстати, серебро завоевал его товарищ по сборной Италии Джонатан Милан.

«Неделя получилась просто потрясающей! Я пытался сделать что-то особенное - установить мировой рекорд в часовой гонке и отличиться на ЧМ. И мне это удалось!», - цитирует Ганну официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI). Для Филиппо это уже шестое золото трековых чемпионатов мира, причем пятое в индивидуальном преследовании. Был близок Ганна и к золотому дублю, но в командном преследовании итальянцы уступили 204 тысячных секунды британцам с Хейтером и Даниэлем Бигхемом в составе. Соотечественник Ганны Вивиани защитил титул чемпиона мира в гонке с выбыванием, выдав потрясающее финишное ускорение в концовке. Напомним, в августе 33-летний итальянец стал в этой дисциплине и чемпионом Европы.

Харри Лаврейсен в свои 25 лет стал уже 11-кратным чемпионом мира по велоспорту на треке Фото © 2022 Getty Images

Также успешную защиту титулов организовали Хейтер (омниум) и Лаврейсен (в кейрине и спринте). Харри был близок к третьему подряд золотому хет-трику на ЧМ, но в командном спринте сборная Нидерландов 43 тысячных секунды уступила австралийцам. Тем не менее, золотая коллекция 25-летнего спринтера из 11 завоеванных к данному моменту золотых медалей трековых чемпионатов мира, мягко говоря, впечатляет!

У женщин отметим мировой рекорд в командном спринте сборной Германии с Фридрих и Эммой Хинце в составе. Фридрих также первенствовала в кейрине и стала второй в индивидуальном спринте, уступив француженке Матильде Грос. Первый золотой дубль на чемпионатах мира сделала Копецки, первенствовав в гонке с выбыванием и в медисоне вместе с Шари Боссуйт. Пожалуй, из суперзвезд разочаровала только пятикратная олимпийская чемпионка из Великобритании Лора Кенни, которая вместе с обладательницей золота ЧМ-2022 в гонке по очкам Ниа Эванс стала в медисоне лишь пятой. В общекомандном зачете первенствовала с 4 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми наградами сборная Нидерландов. У итальянцев - 4 золота и 3 серебра.