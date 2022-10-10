Велоспорт. Итоги чемпионата мира по гравийным велогонкам 2022: ван дер Пул не дотянулся до золото

Первый в истории велоспорта чемпионат мира по гравийным велогонкам (Gravel World Championships), прошедший в Венето 8 – 9 октября 2022 года, завершился победами француженки Паулин Ферран Прево у женщин и бельгийца Джанни Вермеерша у мужчин. Главная звезда дебютного гравийного ЧМ Матье ван дер Пул из Нидерландов не смог завоевать чемпионский титул, но выиграл бронзу в спринтерском сражении с другим фаворитом Грегом Ван Аверматом из Бельгии.

По сути все решил успешный отрыв, в который еще за 154 км до финиша умчались Веремеерш и итальянец Даниэль Осс. Отрыв по ходу дистанции превышал пять минут, и, хотя группа преследователей заметно его сократила ближе к финишу, достать беглецов так и не смогли. В свою очередь, Вермеерш за шесть километров до финиша атаковал напарника по отрыву и доехал до исторического золота в гордом одиночестве. Осс уступил 43 секунды и стал серебряным призером. Ван дер Пул на пару с Ван Аверматом оторвались от остальных и разыграли бронзу. Отметим и пятое место Евгения Федорова из Казахстана.

«Выиграть первый в истории Gravel World Championships – это нечто особенное! Думаю, гравийные велогонки станут весьма популярными в будущем, но я все же хочу продолжать гоняться и на шоссе», - прокомментировал свой успех официальному сайту ЧМ Веремеерш, считающийся еще и сильным велокроссменом.

Что касается женской гонки, то Ферран Прево, известная своими феноменальными достижениями во многих велосипедных видов спорта, добавила себе еще один титул, обойдя Сину Фрей из Швейцарии. Бронза у итальянки Кьяры Теокки.

Полные результаты гонок смотрите здесь